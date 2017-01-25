В Екатеринбурге лидируют тюменские биатлонисты

Фото Центра подготовки спортивного резерва по лыжным гонкам и биатлону Л. Н. Носковой

Тюменцы заняли все призовые места в старшей возрастной группе в мужском спринте на первенстве УФО, межрегиональном соревновании по биатлону на призы Сергея Чепикова в Екатеринбурге.

Первое место среди юношей 16-19 лет занял Вячеслав Шелепов с идеальной стрельбой. На втором месте Илья Новопашин с разрывом в 13,3 секунды и одним промахом. Бронза у Вадима Истамгулова, который допустил три промаха.

Среди девушек в этой же группе победила Арина Яборова из Свердловской области, не закрывшая две мишени. Владислава Гаврилова из Ханты-Мансиийска, несмотря на три промаха, уступила Арине 11 секунд и заняла второе место. Третий результат у Александры Плюсниной из Екатеринбурга, сообщает Центр подготовки спортивного резерва по лыжным гонкам и биатлону Л. Н. Носковой.

.

Соб. инф.