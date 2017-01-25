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В Екатеринбурге лидируют тюменские биатлонисты

17:37 25 января 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото Центра подготовки спортивного резерва по лыжным гонкам и биатлону Л. Н. Носковой

Тюменцы заняли все призовые места в старшей  возрастной группе в мужском спринте на первенстве УФО, межрегиональном соревновании по биатлону на призы Сергея Чепикова в Екатеринбурге.

Первое место среди юношей 16-19 лет занял Вячеслав Шелепов с идеальной стрельбой. На втором месте Илья Новопашин с разрывом в 13,3 секунды и одним промахом. Бронза у Вадима Истамгулова, который допустил три промаха.

Среди девушек в этой же группе победила Арина Яборова  из Свердловской области, не закрывшая две мишени. Владислава Гаврилова из Ханты-Мансиийска, несмотря на три промаха, уступила Арине 11 секунд и заняла второе место. Третий результат у Александры Плюсниной из Екатеринбурга, сообщает Центр подготовки спортивного резерва по лыжным гонкам и биатлону Л. Н. Носковой.

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Соб. инф.

Теги: Екатеринбург , биатлон

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