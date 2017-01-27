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Тюменские корейцы готовятся встретить Новый год

11:21 27 января 2017 | mobile | | print версия для печати
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Корейская община Тюменской области готовится к национальному празднику Соллаль (Seollal) - восточному Новому году. Праздник состоится 28 января.

Председатель региональной общественной организации корейцев "Единство" Алексей Тен рассказал, что и в России, и в Корее Новый год принято праздновать в кругу семьи и близких людей.

"На исторической родине его обычно отмечают в домах у старшего поколения – дедушек и бабушек. Мы стараемся сохранить традиции предков и каждый год собираемся с родными и друзьями за праздничным столом, чтобы встретить Соллаль", - пояснил он.

Откроет новогодний концерт национальный танец с веерами. Специальным гостем станет эстрадная певица, заслуженная артистка России Марина Цхай. Пройдут показательные выступления сильнейших южнокорейских тхэквондистов под руководством советника президента Союза тхэквондо России, обладателя черного пояса седьмого дана по тхэквондо Цой Мен Чера.

Взрослые и дети запустят воздушных змеев, сообщает комитет по делам национальностей Тюменской области.

Соб. инф.

Теги: танцы , Корея , концерты , тхэквондо , Новый год , межнациональные отношения

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