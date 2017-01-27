День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады

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27 января в России отмечается День воинской славы России - День снятия блокады города Ленинграда.

Наступление фашистских войск на Ленинград, захвату которого германское командование придавало важное стратегическое и политическое значение, началось 10 июля 1941 года.

В августе тяжелые бои шли уже на подступах к городу.

30 августа немецкие войска перерезали железные дороги, связывавшие Ленинград со страной.

8 сентября фашистам удалось блокировать город с суши. По плану Гитлера, Ленинград должен был стерт с лица земли. Потерпев неудачу в попытках прорвать оборону советских войск внутри блокадного кольца, немцы решили взять город измором. По всем расчетам немецкого командования, население Ленинграда должно было умереть от голода и холода.

8 сентября, в день начала блокады, произошла первая массированная бомбардировка Ленинграда. Вспыхнуло около 200 пожаров, один из них уничтожил Бадаевские продовольственные склады.

В сентябре-октябре вражеская авиация совершала в день по несколько налетов. Целью противника было не только помешать деятельности важных предприятий, но и создать панику среди населения. Особенно интенсивный артобстрел велся в часы начала и окончания рабочего дня. Многие погибли во время обстрелов и бомбежек, множество зданий было разрушено.

Убежденность в том, что врагу не удастся захватить Ленинград, сдерживала темпы эвакуации людей. В блокированном городе оказалось более 2,5 млн. жителей, в том числе 400 тыс. детей. Продовольственных запасов было мало, пришлось использовать пищевые суррогаты. С начала введения карточной системы нормы выдачи продовольствия населению Ленинграда неоднократно сокращались.

В ноябре-декабре 1941 года рабочий мог получить лишь 250 граммов хлеба в день, а служащие, дети и старики - 125 граммов. Когда 25 декабря впервые была сделана прибавка хлебного пайка - рабочим - на 100 граммов, остальным ‑ на 75, истощенные, изможденные люди вышли на улицы, чтобы поделиться своей радостью. Это незначительное увеличение нормы выдачи хлеба давало пусть слабую, но надежду умирающим от голода людям.

Осень-зима 1941-1942 года - самое страшное время блокады. Ранняя зима принесла с собой холод - отопления, горячей воды не было, и ленинградцы стали жечь мебель, книги, разбирали на дрова деревянные постройки. Транспорт стоял. От дистрофии и холода люди умирали тысячами. Но ленинградцы продолжали трудиться - работали административные учреждения, типографии, поликлиники, детские сады, театры, публичная библиотека, продолжали работу ученые. Работали 13-14-летние подростки, заменившие ушедших на фронт отцов.

Осенью на Ладоге из-за штормов движение судов было осложнено, но буксиры с баржами пробивались в обход ледяных полей до декабря 1941 года, некоторое количество продовольствия доставлялось самолетами. Твердый лед на Ладоге долго не устанавливался, нормы выдачи хлеба были вновь сокращены.

22 ноября началось движение автомашин по ледовой дороге. Эта транспортная магистраль получила название "Дорога жизни". В январе 1942 года движение по зимней дороге уже было постоянным. Немцы бомбили и обстреливали дорогу, но им не удалось остановить движение.

Зимой началась эвакуация населения. Первыми вывозили женщин, детей, больных, стариков. Всего эвакуировали около 1 млн. человек. Весной 1942 года, когда стало немного легче, ленинградцы начали очищать, убирать город. Нормы выдачи хлеба увеличились.

18 января 1943 года силами Ленинградского и Волховского фронтов блокада была прорвана. Южнее Ладожского озера образовался коридор шириной 8-11 км. По южному берегу Ладоги за 18 дней была построена железная дорога протяженностью 36 км. По ней пошли поезда в Ленинград. С февраля по декабрь 1943 года по вновь построенной железной дороге прошло 3 тыс. 104 поезда.

К началу 1944 г. гитлеровцы создали вокруг Ленинграда глубокоэшелонированную оборону с железобетонными и деревоземляными сооружениями, прикрытыми минными полями и проволочными заграждениями. Для полного освобождения Ленинграда от блокады советское командование организовало наступление силами Ленинградского, Волховского, Прибалтийского фронтов и Краснознаменного Балтийского флота. Привлекались также дальняя авиация, партизанские отряды и бригады.

14 января 1944 года советские войска перешли в наступление с Ораниенбаумского плацдарма на Ропшу, а 15 января от Ленинграда на Красное Село. После упорных боев 20 января советские войска соединились в районе Ропши и ликвидировали окруженную Петергофско-Стрельнинскую группировку врага.

К 27 января 1944 года войска Ленинградского и Волховского фронтов сломали оборону 18-й немецкой армии, разгромили ее основные силы и продвинулись на 60 км в глубину. Видя реальную угрозу окружения, немцы отступили. Были освобождены от врага Красное Село, Пушкин, Павловск.

27 января стало днем полного освобождения Ленинграда от блокады.

В этот день в Ленинграде был дан праздничный салют.

Блокада Ленинграда длилась 900 дней и стала самой кровопролитной блокадой в истории человечества. Историческое значение обороны Ленинграда огромно. Советские воины остановив врага под городом, превратили его в мощный бастион всего советско-германского фронта на северо-западе. Сковывая значительные силы фашистских войск на протяжении 900 дней, Ленинград тем самым оказал существенную помощь развитию операций на всех других участках обширного фронта. В победах под Москвой и Сталинградом, под Курском и на Днепре - весомая доля защитников Ленинграда.

Свыше 350 тыс. солдат, офицеров и генералов Ленинградского фронта награждены орденами и медалями, 226 из них присвоено звание Героя Советского Союза.

Медалью "За оборону Ленинграда" награждено около 1,5 млн человек.

За мужество, стойкость и невиданный героизм в дни тяжелой борьбы с немецко-фашистскими захватчиками город Ленинград 20 января 1945 года был награжден орденом Ленина, а 8 мая 1965 года получил почетное звание "Город-герой".

Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников.