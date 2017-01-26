В Тюмени откроется школа перспективных исследований

utmn.ru

Школа перспективных исследований откроется в Тюменском государственном университете в 2017 году.

Школа позволит талантливым абитуриентам из Тюмени и Тюменской области продолжить обучение в родном городе и привлечет лучших абитуриентов из других регионов. Развитие школы перспективных исследований станет одной из сфер сотрудничества тюменского вуза с Европейским университетом в Санкт-Петербурге, с которым подписано соглашение о сотрудничестве. Соглашение заключено сроком на 5 лет. Об этом сообщает пресс-служба Тюменского государственного университета.

"Стороны намерены сотрудничать в области развития создаваемой при ТюмГУ Школы перспективных исследований, а также в области образовательной и научно-исследовательской деятельности, что включает в себя проведение занятий, выполнение исследований и реализацию совместных научных мероприятий", - отмечено в сообщении.

Одним из форматов реализации соглашения о сотрудничестве может стать создание в ТюмГУ партнерского центра.

В рамках соглашения о сотрудничестве на базе Тюменского госуниверситета будут проходить открытые лекции профессоров ЕУСПб, а также совместные с Европейским университетом летние школы (в том числе в области энергетической политики).

Отметим, что сотрудничество с ЕУСПб началось задолго до подписания соглашения. В сентябре 2016 года на прошедшей в ТюмГУ летней антропологической школе "Сибирский вестерн" преподаватели Европейского университета выступили в качестве ключевых спикеров. Соглашение заключено сроком на 5 лет.

Европейский университет в Санкт-Петербурге считается одним лучших негосударственных высших учебных заведений в России, ориентирующимся на западную модель образования, которая подразумевает непосредственное участие студентов в научных исследованиях. Это один из немногих российских вузов, известных за рубежом своей исследовательской работой. В частности, ЕУСПб включен в рейтинг Лондонской школы экономики "100 лучших европейских центров политических наук". В Европейском университете в Санкт-Петербурге преподают известные ученые, добившиеся значительных результатов и признания в своей области. Многие из них получили степень PhD в лучших университетах Европы и США и имеют опыт преподавания в зарубежных университетах.