Книги о развитии личности и лучших практиках менеджмента получила библиотека ТюмГУ

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Уникальную коллекцию книг передал тюменский Сбербанк в Информационно-библиотечный центр ТюмГУ в День студента. Вуз также получил доступ к электронной версии "Библиотеки Сбербанка".

Как пояснили в пресс-центре Западно-Сибирского банка Сбербанка, в состав коллекции бизнес-литературы вошли книги по лидерству, развитию личности и эмоциональному интеллекту, построению команды и работе с клиентами, лучшим практикам менеджмента, современным технологиям, сообщают в управлении стратегических коммуникаций ТюмГУ.

"Только бумажная книга и традиционное чтение позволяют воспитать личность. В нашем вузе появились лучшие произведения, переведенные на русский язык. В книгах нашли отражение современные и передовые идеи. Сбербанк дает студентам и преподавателям возможность жить на высоте идей своего времени, а это самое ценное", – подчеркнул на торжественной церемонии ректор ТюмГУ Валерий Фальков.

Соб. инф.