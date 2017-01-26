Стартовал конкурс на лучшее издание для слабовидящих

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Объявлен X всероссийский конкурс на лучшее издание для слепых и слабовидящих "Беречь природы дар бесценный". Дедлайн 15 января 2018 года.

Конкурс проводится среди библиотек, обслуживающих слепых и слабовидящих читателей, а также учебных заведений, общественных и других организаций, деятельность которых направлена на привлечение к чтению инвалидов по зрению.

Цель конкурса — активизация издательской деятельности специальных библиотек для слепых России, работы по привлечению внимания к лучшим произведениям отечественной культуры, продвижению книги и чтения в среде инвалидов по зрению.

Номинации конкурса:

- лучшее краеведческое издание (открытие новых имен, изыскание неизвестных фактов, имеющих значение для изучения и сохранения природного разнообразия и культуры края, и т.п.);

- лучшее издание местного незрячего автора о родном крае;

- лучшее издание по тематике конкурса на национальном языке;

- лучшее библиографическое пособие экологического характера;

- лучшее издание о природе для детей и юношества;

- лучший тифлокраеведческий проект по защите окружающей среды;

- лучшая методическая работа, направленная на привлечение слепых и слабовидящих к изучению родного края.

На конкурс могут быть представлены издания доступных форматов для слепых и слабовидящих – выполненные рельефно-точечным шрифтом, "говорящие" книги, тактильные рукодельные издания, аудио-, видео-, электронные издания в сопровождении рекомендаций по их использованию в работе с незрячими пользователями, а также методические разработки по привлечению их к чтению и формированию экологической культуры или отчеты о проведенных исследованиях в этой сфере.

К конкурсу допускаются воспроизведенные и оригинальные издания, ранее не участвовавшие в конкурсах и существующие не менее чем в пяти экземплярах (исключение составляют рукодельные книги).

Работы, поступившие на конкурс, создателям не возвращаются и после подведения итогов конкурса и проведения презентации передаются в фонд Российской государственной библиотеки для слепых.

Награждение победителей и презентация лучших работ состоится на ежегодной конференции Российской библиотечной ассоциации в мае 2018 года.

Система наград и поощрений победителей включает дипломы лауреатов I, II, III степени, грамоты, памятные подарки за лучшую работу по заявленным номинациям. Специальные призы учреждаются профессиональными издательствами для слепых.