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Специалисты объяснили, за что нужно платить экологический сбор

13:43 26 января 2017 | mobile | | print версия для печати
www.lsbf.org.uk

Экологический сбор и плату за нанесение вреда окружающей среде просят не путать руководитель управления Росприроднадзора по Тюменской области Мария Мартынчук и советник ректора ТюмГУ Ольга Загвязинская. 

Вопросы новелл в экологическом законодательстве эксперты обсуждали во время "Открытой школы права". Они пояснили, что за нанесение вреда окружающей среде организациям нужно заплатить только в том случае, если они производят загрязняющие выбросы в атмосферу, в воду или размещают на территории России отходы. Если раньше взнос платили ежеквартально, то с 2017 года платить придется раз в год не позднее 1 марта. Декларацию об оплате необходимо предоставить до 10 марта.

Экологический сбор - обязательный неналоговый платеж. Его должны платить производители и импортеры товаров, которые не обеспечивают (или обеспечивают не в полном объеме) самостоятельную утилизацию отходов от использования товаров и их упаковки. С 2017 года экологический сбор взимается один раз в год до 15 апреля года, следующего за отчетным. В 2017 году следует произвести платеж за 2016 год.

Одной из самых проблемных по-прежнему остается система обращения с отходами. За последние два года законодатели подвергли существенным доработкам федеральный закон "Об отходах производства и потребления". С 1 января 2015 года вступили в силу положения, обязывающие производителей и импортеров декларировать количество выпущенных за прошедший календарный год в обращение на территории Российской Федерации товаров (в том числе их упаковки), которые после утраты ими потребительских свойств подлежат утилизации, а также обеспечивать утилизацию отходов от использования этих товаров и упаковки.

Нормативные документы, регулирующие данные обязательства, были приняты позже. Перечень подлежащих декларированию товаров утвержден в сентябре 2015 года, а форма и порядок представления декларации и отчетности о выполнении нормативов по утилизации отходов – в декабре 2015 года. Фактически получается, что закон в полную силу начал работать только недавно, когда пришла пора составлять и предоставлять в госорганы отчеты за 2016 год, сообщают в управлении стратегических коммуникаций ТюмГУ.

Как заверила Мария Мартынчук, специалисты ведомства готовы консультировать по вопросам оформления отчетных документов по телефону горячей линии 390-940.

Соб. инф.

Теги: горячая линия , ТюмГУ , Год экологии , налоги , Росприроднадзор

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