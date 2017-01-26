Продлен запрет на торговлю непищевой спиртосодержащей продукцией

mvd.ru

Более 700 литров непищевой спиртосодержащей продукции арестовали полицейские УМВД по Тюменской области с 26 декабря 2016 года по 25 января 2017 года.

Как сообщает Тюменьстат, полицейские в течение месяца проверили 581 торговую точку и арестовали 6 тыс. 70 единиц продукции объемом более 700 л.

Заведены дела об административных правонарушениях по статье КоАП РФ "Незаконная продажа товаров (иных вещей), свободная реализация которых запрещена или ограничена", а вся продукция изъята из оборота. Материалы семи дел находятся в правоохранительных органах.

Роспотребнадзор продлил запрет на розничную торговлю непищевой спиртосодержащей продукцией на 60 дней. Предложение поддержал председатель правительства РФ Дмитрий Медведев. Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 24 января 2017 года "О приостановлении розничной торговли спиртосодержащей непищевой продукцией" скоро вступит в силу.

Отметим, что управление Роспотребнадзора по Тюменской области организовало круглосуточную горячую линию по телефону +7 963 068 79-21.

Соб. инф.