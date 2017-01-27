В Тюмени выбрали лучшие места для селфи

фото Евгении Шевцовой

Лучшие места для селфи определили для горожан и гостей Тюмени.

Те, кто не успел сделать праздничные новогодние селфи, могут это сделать на фоне зимне-новогодней Тюмени, сообщает пресс-служба администрации Тюмени.

Мост Влюбленных

С него открывается прекрасный вид на историческую часть города, а также на набережную – единственную четырехуровневую набережную в России.

Площадь Борцов революции

Здесь есть где разгуляться. Патриоты своей "малой родины" смогут сделать селфи на фоне карты Тюменской области, романтики – рядом с деревом счастья, а ностальгирующие по детству – на детской площадке.

Вид на мост Влюбленных

А если вы пройдете до конца площади Борцов Революции и свернете налево, то окажетесь у лестницы, ведущей на набережную. Но не торопитесь спускаться, сфотографируйтесь прямо здесь: фоном для вашего селфи станет "открытка" с видом моста Влюбленных и исторической части города.

фото Влада Соколова

фото Дарьи Казаковой

Набережная Тюмени

Теперь можно смело спускаться на набережную: здесь вариантов фото множество. Можно дойти до самого парапета и сделать селфи "на берегу" заснеженной Туры, а можно прогуляться до другого конца набережной, взять коньки и запечатлеть на память свои пируэты на льду катка.

фото Влада Соколова

фото Дарьи Казаковой

Кусты-шары у Строительного института ТИУ

Сюда стоит отправиться вечером. С наступлением темного времени суток кусты (если идти от набережной, то они будут справа) превращаются в светящиеся "шары". Все дело в световой сетке, которая на них накинута. Несмотря на раскрытый секрет "волшебства", обязательно сфотографируйтесь рядом с "цветущими светом" кустами.

Аллея Молодоженов

Здесь хорошо включать камеру телефона или смотреть в объектив фотоаппарата в любое время: днем зеленые олени с удовольствием составят вам компанию для фотоистории, а вечером они же загорятся множеством зеленых огоньков. Ближе к вечеру начинает "работать" и фонтан на аллее: ленты дюралайта имитируют струи воды, а светящаяся фея "колдует" над ними.

Цветной бульвар

Здесь декорации для селфи меняются на протяжении всей прогулки по бульвару. Главная елка, ледяные скульптуры, новогодние конструкции, "пряничный" домик… Обязательной частью фотопрограммы должно стать запечатление себя на троне Деда Мороза. Трон ледяной, так что одевайтесь теплее. Кроме того, на Цветном бульваре можно сделать фото в движении: прокатиться с ледяных и снежных горок или на коньках. Вечером бульвар усыпан разноцветьем огней, так что фотографии будут веселые и яркие. Главное, вставайте поближе к свету, чтобы ваше радостное лицо было четко видно.

Уличные музыкальные часы на ул. М. Тореза

Здесь можно делать фото и летом, когда зелень украшает растущие рядом деревья, но для разнообразия сделайте селфи на фоне заснеженных часов, которые словно уснули под зимние колыбельные.

Арт-объекты "Я люблю Тюмень"

Хорошо знакомые горожанам конструкции в виде "галочки" с сердечком, символизирующие любовь к Тюмени, можно найти на разных улицах. Признаться в своих чувствах к городу, сделав фото на фоне арт-объекта, можно на верхнем ярусе набережной (недалеко от остановки "Музей"), на аллее Молодоженов, у отеля Vostok, на бульваре Николая Чукмалдина.

фото Ирины Ромашкиной

Сквер Ветеранов энергетики

Уютная атмосфера сквера располагает к умиротворенным фото под мягким светом фонарей.

Телевизионный сквер

В сквере много высоких деревьев, так что среди них можно "затеряться", сделав фото так, словно вы гуляете в лесу, а можно отдать дань названию сквера и сделать селфи рядом со щитом в виде телевизора или на фоне конструкции телевизионной вышки.

Сквер Гимназистов

Сквер предлагает разные варианты для фото. Если вы хотите, чтобы друзья узнали место вашей фотосессии, одну из фотографий можно сделать на ступеньках импровизированного "зрительного зала", где написано название сквера. Также к вашим фотоуслугам конструкция земного шара с читающим мальчиком и "костюм" того самого гимназиста: металлические шапочка выпускника, лента через плечо и талмуд знаний придутся впору каждому, достаточно встать в конструкцию и сделать фото. Кстати, аналогичная композиция есть и у главного вуза Тюмени – ТюмГУ.

Сквер Серебряные ключи

Самый молодой сквер города предлагает проявить фантазию, делая фотографии на территории зеленого уголка. Например, любителям селфи придется по вкусу мостик над замерзшим прудом.

Зеленый уголок на углу Червишевского тракта и улицы Баумана, известный как сквер Шахматистов

Сыграйте здесь в "фотошахматы": для этого сделайте фото рядом со столами, на которых нанесена шахматная "разметка".

Гилевская роща

Этот большой лесопарк таит в себе кладезь идей для фото. Здесь вы найдете настоящий лес, тропинки, уходящие вдаль, фигуры лося, медведя, волка, кабана…

Парк имени Гагарина и лесопарк Затюменский

Если вы ведете здоровый образ жизни, и используете лыжи не для воспоминаний о школьных уроках физкультуры, а в качестве "инструмента", чтобы прекрасно провести время на свежем воздухе, то просто обязаны сфотографироваться на проложенной в этих парках лыжне! И лучше – в большой компании единомышленников!

Елочные шары у ТРЦ "Гудвин"

Оказаться внутри елочной игрушки? Легко! Но лучше вечером, когда шары выше человеческого роста начинают светиться.

Снеговики-музыканты у филармонии

Любите музыку? Приходите на вечерний концерт снеговиков! Выбирайте музыканта-фаворита и фотографируйтесь.

Улица Дзержинского

Нельзя обойти стороной и тихую улочку, хранящую резную историю Тюмени. Выберите любой деревянный домик, украшенный уникальной тюменской резьбой, сделайте фото, и вы тоже станете хранителем деревянного зодчества Тюмени.

А в каких местах делали селфи вы этой зимой? Делитесь явками и паролями здесь и здесь. Пусть фотоистория Тюмени пишется каждым из нас.