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Почта России обновила компьютерный парк в тюменских отделениях связи

13:10 26 января 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото Почты России

Новое программное обеспечение установила Почта России в 273 отделениях связи Тюменской области. Обновлено около 600 компьютеров, сообщает пресс-служба компании.

Всего же по всей стране Почта России обновила 30 тыс. комплектов автоматизированных рабочих мест (АРМ). На новых рабочих местах в 17 тыс. 200 почтовых отделениях за полтора года установлена Единая автоматизированная система отделений почтовой связи (ЕАС ОПС). Она разработана Почтой России по принципу единого окна и заменяет более 15 различных программных продуктов, использовавшихся ранее.

"Благодаря обновлению компьютерного парка значительно повысилась надежность оборудования рабочих мест, что позволяет нашим специалистам беспрерывно оказывать услуги клиентам. В комплексе с установкой нового программного обеспечения модернизация позволяет значительно ускорить время обслуживания. Для внедрения программы было организовано масштабное обучение операторов и начальников почтовых отделений. В 2017 году мы планируем обновление технического оборудования в аналогичном объеме", – отметил заместитель генерального директора Почты России по информационным технологиям, развитию новых продуктов Сергей Емельченков.

 

Теги: Почта России

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