В Счетной палате Тюменской области - новый заместитель председателя

rfspto.ru

Валерий Лисов может стать новым заместителем председателя Счетной палаты Тюменской области. Только что его кандидатуру одобрили на заседание комитета областной думы по бюджету, налогам и финансам. 9 февраля он должен быть одобрен за заседании облдумы.

Валерий Лисов - государственный советник Тюменской области 2 класса. Окончил Тюменский государственный университет по специальности "Бухгалтерский учет, контроль и анализ хозяйственной деятельности". В Счетной палате работает с 1997 года. Награжден благодарностью Счетной палаты Тюменской области, почетной грамотой Счетной палаты Тюменской области, благодарственным письмом Тюменской областной думы, почетной грамотой администрации Тюменской области, почетной грамотой Ассоциации контрольно-счетных органов Российской Федерации.

Лариса Рычкова