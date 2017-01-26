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Tele2 меняется и предлагает уникальный продукт

16:38 26 января 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото ИА "Тюменская линия"

Компания Tele2 представила уникальный для российского рынка продукт.

Впервые минуты, гигабайты и SMS, которые абоненты купили в рамках пакетного тарифа, не будут сгорать в конце месяца, а будут переноситься на следующий. При этом в новом месяце они будут расходоваться в первую очередь. Услуга бесплатна и работает автоматически на всех тарифных планах линейки "Черный".

Об этом на пресс-конференции в Москве заявил генеральный директор компании Сергей Эмдин, когда рассказывал о новой стратегии компании Tele2, рассчитанной на 2017-2021 годы.

"Мы рассчитываем повысить лояльность абонентов, заинтересовав их этим продуктом. Мы были знамениты тем, что копировали предложения наших конкурентов, предлагая низкие цены и дешевые услуги. Это устарело и перестало работать. Мы выросли, теперь Tele2 - это динамично развивающаяся компания, мы хотим развиваться и быть успешными в новом мире. Мы предоставляем новую коммуникационную платформу "Другие правила". Основной пункт стратегии – возврат инвестиций акционерам. Компания будет делать акцент на инновационных продуктах, отражающих предпочтения абонентов, которые поддерживают их стиль жизни. При этом Tele2 сохранит основные принципы: честно, просто, выгодно", - пояснил он.

Как отметил Сергей Эмдин, в планах у Tele2 выйти за пределы традиционного телекома и стать лучшей сервисной компанией на российском рынке.

"Мы хотим создать целую экосистему, где абонент сможет находить нужные ему сервисы и пользоваться ими. Клиенты хотят, чтобы оператор предугадывал их желания, мы будем стараться это делать", - подчеркнул он.

Первыми партнерами Tele2 в рамках новой стратегии названы сервис заказа машины Gett, стриминговый сервис Zvooq и онлайн-кинотеатр Ivi.ru, а также Touch Bank.

В связи с запуском новой стратегии компания Tele2 сменила и фирменный стиль. Об этом рассказала директор по маркетингу Tele2 Инна Походня.

"Для нас важно, чтобы в глазах абонентов мы оставались узнаваемым брендом, но при этом хотим продемонстрировать изменения. Фирменный черный цвет остается, но к нему добавили палитру из шести ярких акцентов. В наружной рекламе Tele2 будет использовать простой, но эмоциональный фирменный стиль. Изменился и сайт компании. Он стал более удобным и максимально наполненным", - подытожила она.

Ирина Шемякина

Теги: Tele2

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