Тюменский технопарк станет одним из ведущих в России, считает Вадим Шумков

Фото ИА "Тюменская линия"

Привлечение интеллектуальной собственности со всей России в Тюменскую область станет одной из основных задач Тюменского технопарка.

Сам технопарк станет в ближайшие два-три года одним из ведущих инновационных центров страны. Об этом заявил заместитель губернатора региона Вадим Шумков на заседании экспертного совета технопарка.

"Важно, чтобы лучшие умы не только Кургана, Челябинска, Омска, но и дальних городов получали поддержку в Тюмени, в том числе дистанционно. Мы понимаем, что конкурирование выходит на новый уровень, для развития экономики важны не столько нефть или газ, сколько интеллектуальные возможности, внедрение инноваций. Поэтому наша задача: сконцентрировать лучшие умы именно в Тюменской области", - пояснил Вадим Шумков.

Он добавил, что для этого в технопарке будут внедряться новые услуги для резидентов, разрабатываться новые виды поддержки. Больше компаний получат возможность стать резидентами, а экспертные советы по предоставлению поддержки будут проходить в два-три раза чаще.

Евгения Шевцова