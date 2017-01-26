Жителя Ялуторовска задержали с наркотиками в поле

Фото следственного комитета РФ

38-летний житель Ялуторовска предстанет перед судом за покушение на сбыт более килограмма синтетических наркотиков.

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, в ноябре 2016 года он через интернет вступил в сговор c наркодельцом на сбыт в Ялуторовске наркотиков. 15 ноября ему пришло сообщение с адресом закладки, которая была в поле между деревьями. Злоумышленник пошел за наркотиками и забрал их. На обратном пути его задержали сотрудниками управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Тюменской области. В пакете находилось более килограмма производного наркотического средства N-метилэфедрона.

По решению суда наркоделец заключен под стражу. Прокуратура Тюменской области утвердила по уголовному делу обвинительное заключение и направила дело в Ялуторовский районный суд для рассмотрения по существу.