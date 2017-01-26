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Инженерно-техническая школа ТюмГУ открыла новый курс

16:27 26 января 2017 | mobile | | print версия для печати
fabnews.ru

Научиться 3D-моделированию, лазерной резке и программированию приглашают организаторы нового курса Инженерно-технической школы Maker school в лаборатории ФабЛаб ТюмГУ.

На курс приглашают студентов всех направлений подготовки. Им предстоит семь дней работать над совершенствованием одного из проектов при поддержке специалистов ФабЛаба.

В программе курса лекции по аддитивным технологиям, 3D-моделирование и 3D-печать, векторная графика и лазерная резка, программирование цифровой электроники (Arduino, Raspberry Pi), дискуссии и семинары "От идеи до прототипа", "Генерация идей", а также настольные игры, Х-Box, фильмы, веселая и дружная компания.

Открытие Maker school - 30 января в 11 часов. Защита проектов и закрытие смены 5 февраля в 17 часов на ул. Ленина, 25, Техноцентр ТюмГУ, ФабЛаб, ауд. 503.

Участие в Maker school бесплатное, сообщают в управлении стратегических коммуникаций ТюмГУ. Отправить заявку можно по ссылке.

Соб. инф.

Теги: ФабЛаб , обучение , ТюмГУ , программирование

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