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Акция "Лента цвета мира" поможет детям Сирии и иностранным студентам

18:05 26 января 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото из группы центра "Аванпост" в социальной сети

Акцию #Лентацветамира начинает Тюменское региональное отделение Всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы" 1 февраля.

Первый этап акции пройдет в рамках проекта гуманитарной помощи мирному населению Сирийской Арабской республики "Дети Урала - детям Сирии". После завершения гуманитарного сбора в сформированные детские подарки добавят послание молодым гражданам республики от жителей Тюменской области со словами поддержки и солидарности, георгиевская лента и значки с изображением символа Победы в годы Великой Отечественной войны.

В дальнейшем волонтеры планируют проводить тематические встречи со студентами международного обмена. Темами бесед станут события Второй Мировой войны. После каждой встречи студентам подарят георгиевские ленточки как символ общей победы и неприятия идеологии уничтожения всего живого в угоду превосходства одной нации.

Целями акции организаторы видят восполнение пробелов в знании истории Второй Мировой войны, недопущение подмены понятий, попыток фальсификации исторических событий, героизации преступников и оправдания военных преступлений, сохранение и передачу исторической памяти следующим поколениям, сообщают в центре "Аванпост".

Дарья Казакова

Теги: международное сотрудничество , Аванпост , Великая Отечественная война , волонтеры

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