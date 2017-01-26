Акция "Лента цвета мира" поможет детям Сирии и иностранным студентам

Фото из группы центра "Аванпост" в социальной сети

Акцию #Лентацветамира начинает Тюменское региональное отделение Всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы" 1 февраля.

Первый этап акции пройдет в рамках проекта гуманитарной помощи мирному населению Сирийской Арабской республики "Дети Урала - детям Сирии". После завершения гуманитарного сбора в сформированные детские подарки добавят послание молодым гражданам республики от жителей Тюменской области со словами поддержки и солидарности, георгиевская лента и значки с изображением символа Победы в годы Великой Отечественной войны.

В дальнейшем волонтеры планируют проводить тематические встречи со студентами международного обмена. Темами бесед станут события Второй Мировой войны. После каждой встречи студентам подарят георгиевские ленточки как символ общей победы и неприятия идеологии уничтожения всего живого в угоду превосходства одной нации.

Целями акции организаторы видят восполнение пробелов в знании истории Второй Мировой войны, недопущение подмены понятий, попыток фальсификации исторических событий, героизации преступников и оправдания военных преступлений, сохранение и передачу исторической памяти следующим поколениям, сообщают в центре "Аванпост".

Дарья Казакова