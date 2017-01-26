Увеличен повышающий коэффициент к нормативам потребления электроэнергии

Фото АО «ТЭК»

Повышающий коэффициент 1,5 применяется с 1 января 2017 года при расчетах за электроэнергию по нормативам потребления, сообщает АО "Тюменская энергосбытовая компания".

Согласно постановлению правительства РФ от 29.06.2016 года "О внесении изменений в некоторые акты правительства РФ по вопросам предоставления коммунальных услуг" с 1 июля по 31 декабря 2016 года повышающий коэффициент составлял 1,4, а с 1 января 2017 года вырос до 1,5.

Он будет применяться для расчетов с собственниками помещений, не установившими индивидуальные приборы учета при наличии технической возможности их установки, а также не обеспечившими своевременную замену вышедшего из строя прибора учета. Абоненты, которые не могут установить счетчик по техническим причинам, будут платить по нормативу без повышающего коэффициента.

В платежных документах АО "Тюменская энергосбытовая компания" за январь 2017 года размер превышения платы с использованием повышающего коэффициента для указанной категории потребителей будет вынесен отдельной строкой, что позволит увидеть сумму переплаты. Таким образом государство стимулирует собственников жилья устанавливать приборы учета и рассчитывать ЖКУ по их показаниям, поскольку оплата по нормативу становится невыгодной.

АО "ТЭК" уделяет серьезное внимание состоянию приборного парка потребителей. С января 2017 года сотрудники компании возобновили проверку приборов учета потребителей на территории обслуживания. При выявлении недочетов в работе счетчика собственнику жилья дается 30 дней на устранение неисправности или замену прибора. В ином случае потребитель будет переведен на расчеты по нормативу.

Соб. инф.