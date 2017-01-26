Долги за газ в Тюмени взыскивают в судебном порядке

Фото ООО «Газпром межрегионгаз Север»

33 млн рублей превышает долг абонентов за природный газ перед компанией-поставщиком ООО "Газпром межрегионгаз Север".

Продолжаются комплексные мероприятия, направленные на ликвидацию дебиторской задолженности физических лиц.

"С начала 2017 года мы провели восемь совместных рейдов с управлением Федеральной службы судебных приставов, посетили неплательщиков, суммарный долг которых перед поставщиком газа составил 1 миллион 617 тысяч 167 рублей. Когда абоненты не реагируют на наши уведомления о долге, о возможном прекращении поставок газа, действенной мерой становится обращение в суд и возбуждение исполнительного производства", - прокомментировал региональный директор ООО "Газпром межрегионгаз Север" в Тюменской области Сергей Семенов.

Согласно положениям Гражданского и Гражданско-процессуального кодексов, а также в соответствии с условиями договора поставки газа ресурсоснабжающая организация имеет право взыскать задолженность в судебном порядке. В управлении Федеральной службы судебных приставов по Тюменской области находится 479 исполнительных производств в отношении недобросовестных потребителей газа на общую сумму 11 млн 624,73 тыс. рублей, сообщает пресс-служба ООО "Газпром межрегионгаз Север".

Соб. инф.