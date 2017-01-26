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Диана Гурцкая просит Минздрав пересмотреть проект приказа о сокращении медосмотров для детей

17:10 26 января 2017 | mobile | | print версия для печати
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Обращение к министру здравоохранения РФ Веронике Скворцовой в связи с отменой предварительного и периодического медосмотра детей при поступлении в образовательные учреждения и в период обучения в них направила председатель Комиссии ОП РФ по поддержке семьи, детей и материнства Диана Гурцкая.

Для несовершеннолетних лиц проект приказа устанавливает только профилактический медицинский осмотр, который проводится в установленные возрастные периоды.

В защиту своей позиции Минздрав РФ утверждает, что отмена предварительных и периодических осмотров поспособствует снижению нагрузки на специалистов. По мнению министерства, профилактические осмотры являются самыми полными, а проект приказа устраняет дублирование при обследовании детей и подростков.

Однако член ОП РФ Диана Гурцкая опасается, что данная отмена может вызвать ряд проблем, сообщают в пресс-службе палаты.

Согласно проекту приказа и приложениям к нему, сокращается перечень исследований и осмотров врачами-специалистами, которые полагаются несовершеннолетним. Например, больше не будет обязательных осмотров детей в возрасте с 1 года 9 месяцев и 2 лет 6 месяцев. Отменяются осмотры, ранее необходимые для поступления и обучения в образовательных учреждениях. Также отменяются исследования уровня глюкозы в крови для всех несовершеннолетних.

По итогам осмотров и отнесения детей к разным группам здоровья медицинские учреждения будут давать только рекомендации для занятий физической культурой, тогда как ранее врач определял медицинскую группу для занятий физкультурой.

"Поскольку указанные изменения существенным образом ограничивают гарантированное статьей 41 Конституции РФ право на охрану здоровья, прошу вас дать поручение о пересмотре основных положений данного проекта", — говорится в обращении общественницы к министру здравоохранения РФ.

Дарья Казакова

Теги: здравоохранение , дети , Общественная палата

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