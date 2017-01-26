up

26.01.2017 четверг

EUR 63.4254

USD 59.1489

В Тюмени -17..-19 С 3 м/с
ветер восточный

﻿
Главная / Новости / Экономика

В Югре и на Ямале ограничивают газоснабжение предприятий-должников

17:00 26 января 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото ООО «Газпром межрегионгаз Север»

ООО "Газпром межрегионгаз Север" проводит комплекс мероприятий, направленных на взыскание дебиторской задолженности. Общая сумма долга теплоснабжающих предприятий Югры и Ямала на 24 января составляет 799 млн рублей.

В списке крупных неплательщиков: АО "Генерация" (Советский район, ХМАО-Югра) – задолженность 36 млн рублей; МУП "Югорскэнергогаз" (Югорск, ХМАО-Югра) - 39 млн рублей; МУП "УГХ" (Пыть-Ях, ХМАО-Югра) - 87 млн рублей; АО "НЭРС" (Нягань, ХМАО-Югра) – 56 млн рублей; ОАО "УТГ-1" (ЯНАО) – 112 млн рублей; АО "Ямалкоммунэнерго" (ЯНАО) - 155 млн рублей.

 "Эти организации систематически нарушают платежную дисциплину и не предпринимают действенных мер по решению проблемы, - отметил заместитель генерального директора по реализации газа  и оперативному учету газопотребления ООО "Газпром межрегионгаз Север" Рафаэль Туляков. - И предприятия-должники, и руководство муниципальных образований неоднократно были предупреждены о необходимости погашения задолженности. Однако необходимые меры не были приняты. Поставщик в строгом соответствии с законодательством вынужден приступить к введению ограничений поставки газа неплательщикам. Подчеркну – это именно вынужденная, но самая эффективная мера по урегулированию проблемы".

Кроме этого, с предприятий-должников поставщик намерен взыскать задолженность за поставленный газ в принудительном порядке путем обращения с исковыми заявлениями в арбитражные суды. При этом к основным требованиям о взыскании задолженности за газ должникам будут предъявлены проценты за пользование чужими денежными средствами и прочие расходы, понесенные поставщиком по вводу санкций ограничения (прекращения) поставки газа, сообщает ООО "Газпром межрегионгаз Север".

Соб. инф.

Теги: Ямал , газ , суд , Югра , Газпром межрегионгаз Север , долги

Последние новости

20:09 Владимир Якушев: переработка мусора - региональный экологический проект номер один
18:16 В Тюмени открылась выставка работ Евгении Скипиной
18:05 Акция "Лента цвета мира" поможет детям Сирии и иностранным студентам
17:54 27 января - события дня
17:43 В Ханты-Мансийске решили проблему с доступом инвалидов в торговые центры
17:32 Прокуратура наказала перевозчика, водитель которого высадил школьника на трассе
17:21 "Аванпост" приглашает прыгнуть с вышки
17:10 Диана Гурцкая просит Минздрав пересмотреть проект приказа о сокращении медосмотров для детей
17:00 В Югре и на Ямале ограничивают газоснабжение предприятий-должников
16:49 Тюменцы посоревнуются в лыжных гонках
Все новости

Архив новостей

Январь, 2017
﻿

Губернатор

Владимир Якушев: переработка мусора - региональный экологический проект номер один

В Тюменской области не допустили роста преступности

Владимир Якушев ответит на вопросы в эфире программы "Час с губернатором"

Политика

Сергей Корепанов: общественная приемная "Единой России" в регионе работает результативно

Тюменские депутаты предложат Минтрансу оснастить автобусы для перевозки детей проблесковыми маячками

В Счетной палате Тюменской области - новый заместитель председателя

Экономика

В Югре и на Ямале ограничивают газоснабжение предприятий-должников

Семь инновационных проектов претендуют на поддержку тюменского технопарка

Увеличен повышающий коэффициент к нормативам потребления электроэнергии

Общество

В Тюмени открылась выставка работ Евгении Скипиной

Акция "Лента цвета мира" поможет детям Сирии и иностранным студентам

27 января - события дня

Спорт

Тюменцы посоревнуются в лыжных гонках

Тобольск и Уват примут Губернские игры

Зимний фестиваль ГТО принимает заявки от тюменцев

Происшествия

Прокуратура наказала перевозчика, водитель которого высадил школьника на трассе

Жителя Ялуторовска задержали с наркотиками в поле

В машине на югорской трассе сгорели люди
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2017 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Информация о деятельности учреждения

16+