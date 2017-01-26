В Югре и на Ямале ограничивают газоснабжение предприятий-должников

Фото ООО «Газпром межрегионгаз Север»

ООО "Газпром межрегионгаз Север" проводит комплекс мероприятий, направленных на взыскание дебиторской задолженности. Общая сумма долга теплоснабжающих предприятий Югры и Ямала на 24 января составляет 799 млн рублей.

В списке крупных неплательщиков: АО "Генерация" (Советский район, ХМАО-Югра) – задолженность 36 млн рублей; МУП "Югорскэнергогаз" (Югорск, ХМАО-Югра) - 39 млн рублей; МУП "УГХ" (Пыть-Ях, ХМАО-Югра) - 87 млн рублей; АО "НЭРС" (Нягань, ХМАО-Югра) – 56 млн рублей; ОАО "УТГ-1" (ЯНАО) – 112 млн рублей; АО "Ямалкоммунэнерго" (ЯНАО) - 155 млн рублей.

"Эти организации систематически нарушают платежную дисциплину и не предпринимают действенных мер по решению проблемы, - отметил заместитель генерального директора по реализации газа и оперативному учету газопотребления ООО "Газпром межрегионгаз Север" Рафаэль Туляков. - И предприятия-должники, и руководство муниципальных образований неоднократно были предупреждены о необходимости погашения задолженности. Однако необходимые меры не были приняты. Поставщик в строгом соответствии с законодательством вынужден приступить к введению ограничений поставки газа неплательщикам. Подчеркну – это именно вынужденная, но самая эффективная мера по урегулированию проблемы".

Кроме этого, с предприятий-должников поставщик намерен взыскать задолженность за поставленный газ в принудительном порядке путем обращения с исковыми заявлениями в арбитражные суды. При этом к основным требованиям о взыскании задолженности за газ должникам будут предъявлены проценты за пользование чужими денежными средствами и прочие расходы, понесенные поставщиком по вводу санкций ограничения (прекращения) поставки газа, сообщает ООО "Газпром межрегионгаз Север".

Соб. инф.