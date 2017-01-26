Тюменцы посоревнуются в лыжных гонках

Фото тюменской ОСДЮСШОР

Чемпионат и первенство Тюмени по лыжным гонкам стартуют на лыжной базе в лесопарке "Затюменский" (ул. Барнаульская, 17) 29 января в 11 часов. Участниками соревнований станут около 200 тюменцев в возрасте от 14 до 70 лет.

Как сообщает пресс-служба СДЮСШОР №2, откроют состязания девушки и женщины, им предстоит преодолеть дистанцию в 3 км свободным стилем, после их финиша на трассу выйдут представители сильного пола, чтобы проверить себя на дистанции в 5 км.

"Очень приятно, что у нас в Тюмени столько поклонников лыжного спорта, чемпионат и первенство города тому подтверждение. Каждый год количество участников только увеличивается, большинство из них выходят на старт ежегодно. В том числе и заслуженный мастер спорта международного класса по легкой атлетике, поклонник марафонов и состязаний по триатлону Игорь Завьялов. Этот человек пример для подражания, на него стоит равняться", - прокомментировал главный судья соревнований Сергей Хухарев.