up

26.01.2017 четверг

EUR 63.4254

USD 59.1489

В Тюмени -17..-19 С 3 м/с
ветер восточный

﻿
Главная / Новости / Спорт

Тюменцы посоревнуются в лыжных гонках

16:49 26 января 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото тюменской ОСДЮСШОР

Чемпионат и первенство Тюмени по лыжным гонкам стартуют на лыжной базе в лесопарке "Затюменский" (ул. Барнаульская, 17) 29 января в 11 часов. Участниками соревнований станут около 200 тюменцев в возрасте от 14 до 70 лет.

Как сообщает пресс-служба СДЮСШОР №2, откроют состязания девушки и женщины, им предстоит преодолеть дистанцию в 3 км свободным стилем, после их финиша на трассу выйдут представители сильного пола, чтобы проверить себя на дистанции в 5 км.

"Очень приятно, что у нас в Тюмени столько поклонников лыжного спорта, чемпионат и первенство города тому подтверждение. Каждый год количество участников только увеличивается, большинство из них выходят на старт ежегодно. В том числе и заслуженный мастер спорта международного класса по легкой атлетике, поклонник марафонов и состязаний по триатлону Игорь Завьялов. Этот человек пример для подражания, на него стоит равняться", - прокомментировал главный судья соревнований Сергей Хухарев.

 

Теги: лыжные гонки

Последние новости

20:09 Владимир Якушев: переработка мусора - региональный экологический проект номер один
18:16 В Тюмени открылась выставка работ Евгении Скипиной
18:05 Акция "Лента цвета мира" поможет детям Сирии и иностранным студентам
17:54 27 января - события дня
17:43 В Ханты-Мансийске решили проблему с доступом инвалидов в торговые центры
17:32 Прокуратура наказала перевозчика, водитель которого высадил школьника на трассе
17:21 "Аванпост" приглашает прыгнуть с вышки
17:10 Диана Гурцкая просит Минздрав пересмотреть проект приказа о сокращении медосмотров для детей
17:00 В Югре и на Ямале ограничивают газоснабжение предприятий-должников
16:49 Тюменцы посоревнуются в лыжных гонках
Все новости

Архив новостей

Январь, 2017
﻿

Губернатор

Владимир Якушев: переработка мусора - региональный экологический проект номер один

В Тюменской области не допустили роста преступности

Владимир Якушев ответит на вопросы в эфире программы "Час с губернатором"

Политика

Сергей Корепанов: общественная приемная "Единой России" в регионе работает результативно

Тюменские депутаты предложат Минтрансу оснастить автобусы для перевозки детей проблесковыми маячками

В Счетной палате Тюменской области - новый заместитель председателя

Экономика

В Югре и на Ямале ограничивают газоснабжение предприятий-должников

Семь инновационных проектов претендуют на поддержку тюменского технопарка

Увеличен повышающий коэффициент к нормативам потребления электроэнергии

Общество

В Тюмени открылась выставка работ Евгении Скипиной

Акция "Лента цвета мира" поможет детям Сирии и иностранным студентам

27 января - события дня

Спорт

Тюменцы посоревнуются в лыжных гонках

Тобольск и Уват примут Губернские игры

Зимний фестиваль ГТО принимает заявки от тюменцев

Происшествия

Прокуратура наказала перевозчика, водитель которого высадил школьника на трассе

Жителя Ялуторовска задержали с наркотиками в поле

В машине на югорской трассе сгорели люди
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2017 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Информация о деятельности учреждения

16+