Прокуратура наказала перевозчика, водитель которого высадил школьника на трассе

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Прокуратура внесла представление тюменскому перевозчику ООО "ЗапСибАвто", водитель которого провез 13-летнего пассажира мимо остановки 14 января 2017 года.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области, водитель рейсового автобуса, следовавшего по маршруту №103 "Тюмень-Сосновка", высадил несовершеннолетнего на трассе. 13-летний мальчик в п. Богандинский сел в автобус, чтобы доехать до п. Боровский к 16 часам. Водитель на остановке не остановился, в результате чего подросток не смог выйти на нужной остановке, где его ждал отец. Водитель высадил мальчика на выезде из поселка на ул Трактовой. Мама несовершеннолетнего предала этот факт гласности.

Прокуратура установила, что водитель автобуса обязан останавливаться на остановочном пункте п. Боровский. Согласно расписанию автобус прибывает в Боровский в 16 часов, время стоянки составляет 1 минута.

Однако перевозчик ООО "ЗапСибАвто" утвердил свою схему маршрута №103, в которой остановочный пункт п. Боровский указан в качестве остановочного пункта "по требованию", что незаконно.