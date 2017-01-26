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В Ханты-Мансийске решили проблему с доступом инвалидов в торговые центры

17:43 26 января 2017 | mobile | | print версия для печати
oprf.ru

Свободный доступ для людей с ограниченными возможностями в два торговых центра Ханты-Мансийска обеспечили их владельцы после вмешательства общественников.

В Общественную палату Югры поступило несколько обращений о том, что в торговых домах "Гермес" и "Е-Небо" Ханты-Мансийска присутствуют нарушения условий для беспрепятственного доступа людей с ограниченными возможностями к объектам социальной инфраструктуры.

Председатель комиссии ОП по социальной политике, трудовым отношениям и качеству жизни граждан Станислав Кононенко отметил, что одно из зданий было построено во время реализации программы "Безбарьерная среда" в автономном округе. Больше всего недочетов присутствовало в обустройстве входной группы: плитки на пандусах были скользкими, машины перекрывали заезд, порожки в коридорах превышали норму, отсутствовали раздвижные двери.

"Мы вступили в диалог с администрациями данных организаций, даже были на личном приеме, но безрезультатно. Тогда решили опереться на законодательство и обратились в прокуратуру", — рассказал общественник.

После получения предписаний владельцы вышеназванных торговых центров выполнили все требования для свободного доступа людей с ограниченными возможностями, сообщают в пресс-службе Общественной палаты Ханты-Мансийского автономного округа-Югры.

Соб. инф.

Теги: Ханты-Мансийск , торговый центр , безбарьерная среда , доступная среда , Общественная палата

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