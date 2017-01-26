Семь инновационных проектов претендуют на поддержку тюменского технопарка

Фото ИА "Тюменская линия"

Семь инновационных компаний, в том числе три иногородних, могут получить статус резидентов тюменского технопарка.

Свои проекты они представили на заседании экспертного совета по отбору претендентов. Возглавил заседание заместитель губернатора Тюменской области Вадим Шумков. Он отметил, что все интересные идеи нуждаются в поддержке, независимо от того, какой регион их представляет.

"Мы не должны целенаправленно выбирать проекты, которые вышли на заключительные стадии реализации, и мы точно знаем, что они сработают и принесут эффект. Главная задача - дать возможность талантливым изобретателям проявить себя, помочь доработать и запустить проект. Тюменская область - не только нефтяной регион, у нас есть что развивать и поддерживать, и нужно этим пользоваться", - сказал Вадим Шумков.

Из представленных проектов только один напрямую касался нефтегазовой отрасли. Разработали его москвичи - компания "Геомеханические системы", они представили модуль моделирования откликов электромагнитных приборов каротажа во время бурения. Пока подобные услуги оказывают только компании-гиганты, в том числе "Шлюмберже" и "Бейкер Хьюз". Отечественная разработка отличается тем, что может использоваться на оборудовании любого производства и определять положение ствола скважины. Для того, чтобы запустить ее в промышленное производство, компании требуется около 18 млн рублей. Их она планирует получить в Тюменской области на условиях софинансирования.

Также надеется на поддержку в Тюмени компания из Челябинска "ЧЭСКО", она представила технологию комплексного повышения энергоэффективности ЖКХ и бюджетной сферы. Разработчики предлагают внедрять в дома умную систему, которая обеспечит прозрачность платежей за коммунальные услуги и снизит расход энергоносителей. Общий объем требуемых инвестиций в проект составит 30 млн рублей, половина из них - грант Фонда содействия инновациям.

Еще одна иногородняя компания открыла филиал "Ламифор-Тюмень", здесь производят универсальные школьные парты-трансформеры. По словам разработчиков, это мебель нового поколения на газолифте, которая подстраивается под потребности ребенка в зависимости от его возраста. Один комплект - парта и стул - может служить все 11 лет, пока ребенок учится в школе. При этом отечественная разработка в разы дешевле импортных аналогов. Партами "Ламифорка" уже оснащена физико-математическая школа в Тюмени, несколько сельских школ в регионе, идут переговоры насчет поставки такой мебели в новую школу в микрорайоне Восточный-2 в областном центре.

Не обошли школьную тему и тюменские инноваторы. Индивидуальный предприниматель Дмитрий Кияткин предложил создать центр разработки и производства научно-познавательного оборудования "Разум". Здесь он планирует создавать научные стенды для школ, экспонаты и игровые наборы, в том числе плазменные шары, катушки Тесла, аэродинамические трубы, очки для управления беспилотниками. На реализацию идеи он надеется получить поддержку технопарка и инвестиции в более 1 млн рублей.

Над обеспечением безопасности школьников задумались в ООО "Маяк". Здесь разработали технологию мониторинга через мобильное приложение и GPS-часы. Ребенок надевает часы с датчиком, а родители могут отслеживать его перемещение пот городу на экране телефона. В самих часах есть сим-карта, позволяющая связаться с родителями и тревожная кнопка. Таким устройством пользуются уже сотни детей, но компания намерена идти дальше и привлечь для пополнения оборотных средств около 10 млн рублей.

Еще одна компания, претендующая на статус резидента бизнес-инкубатора, - ООО "Ликорис" из Тюмени. Ее инноваторы разработали лабораторную информационную менеджмент-систему, способную заменить бумажные журналы и носители. Разработку уже оценили во многих компаниях, идут переговоры с еще 8, в том числе Уральским филиалом РЖД.

Отметили эксперты и технологию нанесения минеральных покрытий, разработанную тюменскими инноваторами. Они предлагают покрывать все детали, которые быстро изнашиваются, тонким слоем минералов. По словам разработчиков, это значительно увеличивает срок службы детали и препятствует коррозии и отслаиванию. Технология уже отработана и внедрена, на ее дальнейшее продвижение компании около 12 млн рублей.

Самые перспективные из проектов эксперты выберут в конце января.

Евгения Шевцова