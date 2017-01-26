В Тюмени открылась выставка работ Евгении Скипиной

pioner72.ru

Мастером карандаша называет себя тюменская художница Евгения Скипина, чья персональная выставка "Полет сновидения" открылась во Дворце творчества и спорта "Пионер". Экспозиция приурочена к 60-летию автора.

20 картин Евгения Скипина отобрала из личного архива, который насчитывает более 500 произведений. Работы выполнены в технике карандашной графики.

"Мне всегда было обидно, что обычный карандаш считают подсобным инструментом. Но ведь благодаря ему можно создать удивительные миры. У меня столько мыслей и идей, и только благодаря карандашу, инструменту более "мобильному", чем кисть, я успеваю запечатлеть картины, которые вижу, когда закрываю глаза", - рассказывает Евгения Скипина.

Идеями, которые не успевает воплотить сама, художница щедро делится с учениками из Дворца творчества и спорта "Пионер", посетившими открытие экспозиции.

"Картины Евгении Скипиной поначалу не каждому человеку будут понятны – у них сложная композиция, в них много символичных деталей, они уводят зрителя в другие миры и в другое время. Ее картины надо внимательно рассматривать, и тогда можно увидеть в них часть себя", - считает коллега автора Анастасия Гололобова.

Евгения Скипина продолжает 300-летнюю династию педагогов. Она получила образование инженера-полиграфиста и художника-оформителя в Омском государственном техническом университете, иллюстрировала несколько детских книг, участвовала в 42 персональных выставках в Тюмени и Тюменской области, Ишиме, Омске, Новосибирске, Южно-Сахалинске, Санкт-Петербурге и Москве.

"Я считаю себя счастливым человеком, потому что занимаюсь любимым делом и окружена родными людьми, которые меня вдохновляют. Мечтаю о том, чтобы у меня было больше времени на творчество, ведь жизнь очень быстро бежит, хочется так много успеть", - рассказала художница.

Выставка Евгении Скипиной во Дворце творчества и спорта "Пионер" будет действовать до конца февраля.

Александра Батт