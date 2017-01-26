Владимир Якушев: переработка мусора - региональный экологический проект номер один

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Строительство заводов по переработке мусора начнется в Тюменской области в феврале 2017 года. Об этом заявил губернатор Тюменской области Владимир Якушев, выступая в программе "Час с губернатором" на телеканале "Россия 24".

"В регионе накопилось множество проблем, связанных с мусором. Решить их можно только одним способом - построить заводы по переработке бытовых отходов. В рамках заключенного правительством Тюменской области концессионного соглашения в наших городах будет построено четыре таких завода, а также несколько станций по сбору мусора. Реализация соглашения начнется в феврале", - сообщил Владимир Якушев.

Работа завода по переработке мусора, например, в Тюменском районе не ухудшит на экологическую обстановку, подчеркнул глава региона, отвечая на вопрос телезрительницы.

"Пугаться не надо. Это достаточно технологичное и экологически безопасное производство", - добавил Владимир Якушев. По словам губернатора, организация сбора мусора и его переработка - региональный экологический проект номер один.

"Предстоит наладить работу по сбору мусора. В этой сфере много узких мест, предстоит отрегулировать целый ряд вопросов. Но проблему нужно решать. Мусор будет сортироваться в разные контейнеры. Но для этого нужно, чтобы жители региона приняли соответствующую культуру обращения с бытовыми отходами. Некоторым странам для реализации подобных программ понадобилось двадцать лет. Мы только в начале пути. Давайте будем беречь нашу природу!", - обратился к телезрителям глава региона.

Евгений Бабенко