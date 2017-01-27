up

27.01.2017 пятница

EUR 64.0248

USD 59.6356

В Тюмени -12..-14 С 2 м/с
ветер юго-восточный

﻿
Главная / Новости / Общество

Общественный транспорт Тюмени проверили на исправность отопления

12:05 27 января 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото ИА "Тюменская линия"

Жалобы горожан на то, что в общественном транспорте либо слишком холодно, либо слишком жарко, стали поводом для проверки пассажирских автобусов, которую провели представители администрации Тюмени, руководства автотранспортных предприятий и общественности.

Сопредседатель регионального отделения ОНФ Тюменской области Евгений Семеняко отметил, что постоянной температуры, к примеру 24 градуса тепла, в салоне работающего автобуса быть не может - все зависит от того, как часто открываются двери и какая температура за бортом.

"Автобусы тюменских ПАТП с одинарным остеклением, без стеклопакета, двери на машинах герметичные, современные, печки работают на включение и выключение, климат-контроля нет. В маршрутках и микроавтобусах другая система, это машины малого класса", - сообщил он.

В автобусах маршрутов №25 и №89, которые осмотрели общественники, не выявлено проблем - в салонах было тепло.

Генеральный директор ПАТП №1 и ПАТП №2 Александр Пискулин пояснил, что автобусы с неисправными печками просто не выпустят на маршруты.

"В таком случае все стекла затянет, не будет ничего видно, а кондуктор не сможет обилечивать пассажиров. Если печка сломалась в процессе работы, то автобус сходит с линии, делается заявка, машина уходит в ремонтную зону, а вместо него на линию выходит резервный автобус", - рассказал он.

Фото ИА "Тюменская линия"

По словам Александра Пискулина, МАЗам и ЛиАЗам, которые используют в ПАТП №1 и ПАТП №2, не больше пяти лет. В сравнении с другими городами Уральского федерального округа тюменский общественный транспорт довольно новый.

"Конечно, поддерживать в хорошем состоянии автобусы затратно, потому что большая часть комплектующих - импортные, а из-за скачка доллара их цена увеличилась в два раза. В наших автобусах нет климат-контроля и кондиционера. На Ликинском и Минском автобусных заводах производят такие модели, но это дороже", - сообщил Александр Пискулин. Он отметил, что вопрос о приобретении ТПАТП более комфортабельных машин рассматривается.

Евгений Семеняко подчеркнул, что если пассажиры обнаружили проблемы с отоплением в общественном транспорте, то они могут оперативно обратиться в Тюменьгортранс, на горячую линию или оставить жалобу на портале "Тюмень - наш дом" с указанием перевозчика и номера маршрута.

"Зимой в транспорте должно быть тепло, а летом - прохладно. Одна-две жалобы от пассажиров о том, что им стало слишком жарко, не создают общей картины. Человек в автобусе находится в статическом состоянии, мало двигается, поэтому ему должно быть тепло. Мы осмотрели несколько машин и поняли, что в них комфортно, чисто и хорошо. Думаю, тюменцы должны быть довольны работой ПАТП", - уверен сопредседатель регионального штаба ОНФ.

Уточнить, к какому перевозчику относится интересующий маршрут, можно на сайте "Тюменьгортранса".

Фото ИА "Тюменская линия"

Дарья Казакова

Теги: жалобы , автобусы , общественный транспорт , Евгений Семеняко , ОНФ

Последние новости

13:54 Общественность Тюмени вмешалась в ситуацию коммунальной аварии в доме по улице Муллы Нур-Вахитова
13:43 В Степном переулке сгорел частный дом, эвакуированы две семьи Фото
13:32 На Иртыше в Тобольском районе закрыли опасную переправу Фото
13:21 В Югре прокуратура взяла на контроль два ДТП со смертельным исходом
13:10 Старейшая школа искусств Тюмени преобразится к юбилею Фото
13:00 Мобильный портрет нестареющих Водолеев
12:49 В Абатском районе подросток украл ноутбук
12:38 Открыта запись в секцию тенниса на колясках
12:27 В Тюмени возбудили уголовное дело о предпринимательстве от имени умершей женщины Фото
12:16 Веселые конкурсы устроят на катке "Пионера"
Все новости

Архив новостей

Январь, 2017
﻿

Губернатор

Тюменская область поддерживает строительство Северного широтного хода

Тюменские ярмарки пройдут весной в Югре и на Ямале

Владимир Якушев: переработка мусора - региональный экологический проект номер один

Политика

Сергей Корепанов: общественная приемная "Единой России" в регионе работает результативно

Тюменские депутаты предложат Минтрансу оснастить автобусы для перевозки детей проблесковыми маячками

В Счетной палате Тюменской области - новый заместитель председателя

Экономика

В регионе появятся новые инструменты для привлечения инноваторов

К тюменскому омбудсмену идут за помощью производственники, строители и малый бизнес

Тюменская область не будет формировать стратегический запас зерна

Общество

Общественность Тюмени вмешалась в ситуацию коммунальной аварии в доме по улице Муллы Нур-Вахитова

Старейшая школа искусств Тюмени преобразится к юбилею

Мобильный портрет нестареющих Водолеев

Спорт

Открыта запись в секцию тенниса на колясках

Веселые конкурсы устроят на катке "Пионера"

Самые быстрые аэросани привезут в Тюмень

Происшествия

В Степном переулке сгорел частный дом, эвакуированы две семьи

На Иртыше в Тобольском районе закрыли опасную переправу

В Югре прокуратура взяла на контроль два ДТП со смертельным исходом
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2017 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Информация о деятельности учреждения

16+