Центр русской культуры проведет литературную гостиную памяти Высоцкого

Фото со страницы Центра русской культуры "ВКонтакте"

Стихи и песни Высоцкого вспомнят тюменцы, сходят на танцы и посетят правовой час 30 января и 1 февраля.

Литературная гостиная, посвященная Владимиру Высоцкому, пройдет 30 января в Центре русской культуры (ул. Камчатская, 138а). Начало в 18 часов. Участники споют песни и прочитают стихи поэта, поучаствуют в викторине.

В программе танцевального вечера для старшего возраста "Прощание с новогодними праздниками" во Дворце национальных культур "Строитель" (ул. Республики, 179) в 18 часов начнутся танцы и песни.

1 февраля учащиеся школы №37 (ул. Холодильная, 78) узнают, что такое "закон", "права человека", и почему правами надо учиться пользоваться, как защищать свои права. Начало в 10 часов, сообщает департамент культуры администрации Тюмени.

Соб. инф.