up

30.01.2017 понедельник

EUR 64.3429

USD 60.3196

В Тюмени -11..-13 С 3 м/с
ветер юго-западный

﻿
Главная / Новости / Общество

Центр русской культуры проведет литературную гостиную памяти Высоцкого

08:03 30 января 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото со страницы Центра русской культуры "ВКонтакте"

Стихи и песни Высоцкого вспомнят тюменцы, сходят на танцы и посетят правовой час 30 января и 1 февраля.

Литературная гостиная, посвященная Владимиру Высоцкому, пройдет 30 января в Центре русской культуры (ул. Камчатская, 138а). Начало в 18 часов. Участники споют песни и прочитают стихи поэта, поучаствуют в викторине.

В программе танцевального вечера для старшего возраста "Прощание с новогодними праздниками" во Дворце национальных культур "Строитель" (ул. Республики, 179) в 18 часов начнутся танцы и песни.

1 февраля учащиеся школы №37 (ул. Холодильная, 78) узнают, что такое "закон", "права человека", и почему правами надо учиться пользоваться, как защищать свои права. Начало в 10 часов, сообщает департамент культуры администрации Тюмени.

Соб. инф.

Теги: танцы , Владимир Высоцкий , концерты , библиотеки , ДК Строитель

Последние новости

08:03 Центр русской культуры проведет литературную гостиную памяти Высоцкого
19:37 Тюменские животноводы наращивают производство молока
19:10 Сборная России по биатлону выиграла смешанную эстафету на чемпионате Европы
18:41 Команду семейных волонтеров набирает тюменский центр "Дзержинец"
18:06 Персональная выставка югорской художницы открылась в Тюмени
18:00 30 января - события дня
17:40 Семья из Владимирской области назвала своего ребенка Шойгу
16:40 Евгений Гараничев и Дарья Виролайнен победили в супермиксте на чемпионате Европы по биатлону
16:15 Золотой Кубок губернатора Тюменской области остался дома Фото
16:02 В Тюмени в первом полугодии пройдут три крупные сельскохозяйственные ярмарки
Все новости

Архив новостей

Январь, 2017
﻿

Губернатор

В интригах вокруг проведения ЧМ по биатлону-2021 видны происки конкурентов, считает Владимир Якушев

Более пятисот тюменских специалистов бюджетной сферы улучшат жилищные условия в 2017 году

Тюменская область поддерживает строительство Северного широтного хода

Политика

Сергей Корепанов: общественная приемная "Единой России" в регионе работает результативно

Тюменские депутаты предложат Минтрансу оснастить автобусы для перевозки детей проблесковыми маячками

В Счетной палате Тюменской области - новый заместитель председателя

Экономика

Тюменские животноводы наращивают производство молока

В Тюмени разработали первую импортозамещающую установку для исследования скважин

Власти выделят регионам более двадцати миллиардов рублей на образование

Общество

Центр русской культуры проведет литературную гостиную памяти Высоцкого

Команду семейных волонтеров набирает тюменский центр "Дзержинец"

Персональная выставка югорской художницы открылась в Тюмени

Спорт

Сборная России по биатлону выиграла смешанную эстафету на чемпионате Европы

Евгений Гараничев и Дарья Виролайнен победили в супермиксте на чемпионате Европы по биатлону

Золотой Кубок губернатора Тюменской области остался дома

Происшествия

Сбежавший из цирка бенгальский тигр бродил по улицам Палермо

На Ямале сотрудник учреждения культуры получил срок за совращение подростка

Водитель "Мерседеса" ответит за неосторожность в суде
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2017 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Информация о деятельности учреждения

16+