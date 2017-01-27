В Тюмени возбудили уголовное дело о предпринимательстве от имени умершей женщины

proctmo.ru

Уголовное дело о предпринимательстве от имени умершей бизнесвумен возбудили следователи в Тюмени.

Во время проверки в продуктовом магазине по ул. Камчатской,34 а выявлен факт розничной продажи пищевых добавок под названием "Ароматизатор спиртосодержащая "Коньяк" и "Ароматизатор спиртосодержащая "Пшеничная" с содержанием этилового спирта 40% стоимостью 130 и 120 рублей за бутылку. На этикетках бутылок было указано, что это "100% натуральный продукт". Но рядом со спиртосодержащими пищевыми добавками находилась информация, что она не для употребления во внутрь и опасна для здоровья.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области, такая продукция в розничной продаже запрещена. Более того, проведенная экспертиза показала, что в спиртосодержащих ароматизаторах превышена массовая концентрация сивушного масла.

Также выяснилось, что торговля осуществляется от имени предпринимательницы 1937 года рождения, которая умерла в 2014 году.

Опасные спиртосодержащие пищевые добавки в количестве 48 бутылок сняты с реализации.

Отметим, что санкция статьи за незаконное предпринимательство предусматривает штраф в размере до 300 тыс. рублей либо обязательные работы на срок до 480 часов.