Открыта запись в секцию тенниса на колясках

Фото Тюменской областной организации Всероссийского общества инвалидов

Детей и молодежь от шести до 35 лет ждут в секции большого тенниса на колясках под эгидой Тюменской областной организации Всероссийского общества инвалидов и Федерации спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата Тюменской области.

Каждую неделю любители этого вида спорта встречаются в теннисном центре СДЮСШОР №1 на ул. Николая Федорова, 8, сообщает ТОО ВОИ.

Занимаются теннисом атлеты с ДЦП, травмами и заболеваниями позвоночника, ампутацией нижних конечностей и т. п.

"Игра в теннис способствует развитию координации движений, пробуждению реабилитационных ресурсов у инвалидов. Теннис – это чувство полета и масса положительных эмоций", - пояснил спорторганизатор секции Михаил Бабкин.

Занятия в секции для инвалидов бесплатные: ракетки, спортивные коляски, зал. Уровень подготовки спортсмена ограничением для занятий не является.

Дополнительную информацию предоставят на ул. Уральской, 60, каб. 109. Телефон: 8 905 822-14-17.

Соб. инф.