Мобильный портрет нестареющих Водолеев

МегаФон

Жители Урала старше 90 лет все чаще выбирают "МегаФон". Абонентами оператора являются почти 2 тыс. 500 возрастных абонентов, родившихся под знаком Водолея.

Мобильную активность представителей этого воздушного Знака в любом возрасте подтверждают и специалисты оператора, которые составили очередной МегаГороскоп.

"Не первый месяц при формировании астрологических трендов для уральцев, мы выясняем интересный факт: самые продвинутые и качающие наши абоненты всех знаков Зодиака живут в Республике Удмуртии. Именно они скачивают большую долю интернет-трафика "МегаФона" – в среднем от 2,7 до 4 Гб в месяц на одного пользователя. Кроме того, впервые за всю историю МегаГороскопа отпускные тренды сместились в пользу стран дальнего зарубежья. Абоненты-Водолеи оказались самыми активными путешественниками", – прокомментировал директор по развитию бизнеса на массовом рынке компании "МегаФон" на Урале Сергей Алферов.