В Югре прокуратура взяла на контроль два ДТП со смертельным исходом

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Проверку соблюдения законодательства при перевозке пассажиров в связи с ДТП в Сургутском районе и около г. Нягани, в которых погибли люди, проводит прокуратура Югры.

26 января 2017 года вечером водитель вахтового автобуса на автодороге "Нефтеюганск - Сургут" допустил столкновение с КамАЗом, стоявшим на обочине в попутном направлении.

В результате аварии водитель автобуса погиб, четыре пассажира получили травмы, двое из них находятся в больнице.

Также расследуется ДТП, произошедшее 25 января 2017 года на автодороге "Нягань – Приобье", в котором погибли два человека. ВАЗ-2110 столкнулся с автомобилем "Скания". В результате ВАЗ загорелся, водитель и пассажир скончались.

Прокуратура проверяет соблюдение перевозчиками законодательства о безопасности дорожного движения, требований к организации перевозок пассажиров, в том числе наличие необходимой разрешительной документации, нормативное состояние дороги. Будет дана оценка деятельности контролирующих и иных уполномоченных органов в указанной сфере, сообщает пресс-служба прокуратуры ХМАО.