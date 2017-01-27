Общественность Тюмени вмешалась в ситуацию коммунальной аварии в доме по улице Муллы Нур-Вахитова

Фото Тюменской линии

Общественность Тюмени играет важную роль в решение актуальных вопросов жизнеобеспечения большого города. Такую точку зрения высказал глава администрации Тюмени Александр Моор на заседании общественного совета города.

В качестве примера он привел работу члена общественной палаты Владимира Васильева, который разбирался в сложной коммунальной ситуации, сложившейся у жильцов многоквартирного дома № 15 А по ул. Муллы Нур-Вахитова и управляющей компанией "УютСервисБыт".

Граждане были недовольны качеством работы этой управляющей компании. Претензии высказывались по поводу обрушившейся штукатурки, плесени на стенах, а также затопленного подвала. Сам дом до сих пор не подсоединен к центральной системе водоотведения - жидкие бытовые отходы поступают в выгребную емкость.

Широкую известность этот дом получил в сети Интернет - жители стали выкладывать на "Ютубе" ролики, в которых демонстрировали в каких условиях они проживают. Пятиэтажке всего 30 лет, к числу аварийных либо ветхих она не относится.

Стоит отметить, что долг жильцов дома за коммунальные услуги составляет 2 млн 800 тыс. рублей, и им, по мнению общественника Владимира Васильева, следует признать и свою часть вины за сложившуюся ситуацию.

В связи с переполнением выгребной емкости 9 января 2017 произошло подтопление подвального помещения сточными водами. По информации, предоставленной ООО "УютСервисБыт", 10 января управляющей организацией произведена откачка сточных вод из выгребной емкости и выполнена прочистка внутридомовой системы водоотведения.

В настоящее время продолжаются работы по осушению подвального помещения и откачка сточных вод. Внутридомовые инженерные сети многоквартирного дома находятся в удовлетворительном состоянии, протечки отсутствуют.

В настоящее время, сообщает пресс-служба администрации Тюмени, специализированная организация по договору с управляющей компанией проводит инструментальное обследование конструктивных элементов дома и до 1 февраля техническое заключение направит в департамент имущественных отношений администрации Тюмени. Его рассмотрят на заседании межведомственной комиссии.

В ноябре 2016 года управляющей организацией выполнена частичная замена чугунных труб системы водоотведения, расположенных в подвальном помещении многоквартирного дома, на ПВХ-трубы. Кроме того, в ноябре 2016 года выполнена частичная замена металлических межэтажных трубопроводов внутридомовой системы водоотведения на полипропиленовые.

В июле 2017 года управляющая компания планирует провести работы по капитальному ремонту трубопровода от здания (выпуска) до выгребной емкости.

"Ремонта требуют подвальные помещения, коммуникации, нужно срочно менять трубопроводы от дома до выгребной ямы. В подвале бежит – скорее всего, это система отопления", – рассказал председатель общественного совета при Фонде капитального ремонта Тюменской области Владимир Васильев.

Вывоз жидких бытовых отходов из выгребной емкости осуществляет ООО "СКАТ". В соответствии с постановлением администрации города "Об утверждении порядка предоставления субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, оказывающим услуги по вывозу жидких бытовых отходов" ООО "СКАТ" предоставляется субсидия.

Управление многоквартирным домом № 15 А по ул. Муллы Нур-Вахитова осуществляет управляющая организация ООО "УютСервисБыт" на основании решения общего собрания собственников помещений данного многоквартирного дома от 5 июля 2016 года. В то же время, как сообщает администрация Тюмени, договора управления многоквартирным домом в департаменте городского хозяйства нет, и в реестре лицензий управляющей компании ООО "УютСервисБыт" многоквартирный дом № 15 А по ул. Муллы Нур-Вахитова отсутствует.

Екатерина Исаева