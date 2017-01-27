Старейшая школа искусств Тюмени преобразится к юбилею

Фото ИА "Тюменская линия"

Детскую школу искусств им. В. В. Знаменского отремонтируют к столетию учреждения - в 2019 году.

Об этом сообщил глава администрации Тюмени Александр Моор на торжественном открытии ДШИ "Гармония" в Восточном округе.

Масштабный проект по восстановлению двух отделений на ул. Республики, 42 и Судоремонтной, 2а запланировала администрация областной столицы.

"Началась разработка проектной документации, проведение процедур по выбору подрядчика и ремонтных работ. Проекты непростые, здание на Республики является историческим. Поэтому мы взяли комфортные сроки. В 2019 году отделения школы отметят юбилей в обновленных помещениях", - заверил Александр Моор.

Напомним, детская школа искусств им. В. В. Знаменского - старейшее учебное заведение дополнительного образования детей в Тюмени.

Фото из социальной сети "ВКонтакте"

Ирина Ромашкина