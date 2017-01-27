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Старейшая школа искусств Тюмени преобразится к юбилею

13:10 27 января 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото ИА "Тюменская линия"

Детскую школу искусств им. В. В. Знаменского отремонтируют к столетию учреждения - в 2019 году.

Об этом сообщил глава администрации Тюмени Александр Моор на торжественном открытии ДШИ "Гармония" в Восточном округе. 

Масштабный проект по восстановлению двух отделений на ул. Республики, 42 и Судоремонтной, 2а запланировала администрация областной столицы. 

"Началась разработка проектной документации, проведение процедур по выбору подрядчика и ремонтных работ. Проекты непростые, здание на Республики является историческим. Поэтому мы взяли комфортные сроки. В 2019 году отделения школы отметят юбилей в обновленных помещениях", - заверил Александр Моор. 

Напомним, детская школа искусств им. В. В. Знаменского - старейшее учебное заведение дополнительного образования детей в Тюмени. 

Фото из социальной сети "ВКонтакте"

Ирина Ромашкина

Теги: Александр Моор , дополнительное образование , искусство , ремонт школ , детская школа искусств

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