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Общественники и уполномоченный по правам человека в Югре подписали соглашение о сотрудничестве

16:49 27 января 2017 | mobile | | print версия для печати
oprf.ru

Соглашение о сотрудничестве подписали председатель Общественной палаты ХМАО- Югры Ирина Максимова и уполномоченный по правам человека в округе Наталья Стребкова.

Главной задачей взаимодействия станет защита прав, свобод и законных интересов жителей ХМАО. Сотрудничество будет направлено на беспрепятственное предоставление друг другу всей информации об имеющихся фактах нарушений прав, свобод и законных интересов человека, проведение согласованных мероприятий по правовому информированию граждан в области соблюдения прав, проведение совместных личных приемов, выступление с заявлениями в средствах массовой информации о грубых нарушениях прав человека, проведение совместных мероприятий по общественному контролю.

Соглашение будет действовать до 28 октября 2020 года, сообщают в пресс-службе Общественной палаты ХМАО-Югры.

Соб. инф.

Теги: Общественная палата

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