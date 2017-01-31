Февраль порадует тюменцев играми и веселыми стартами

Фото СДЮСШОР №2

Более 500 мероприятий проведут тюменские спорторганизаторы в феврале. Горожан ждут "Веселые старты", скандинавские треки, мастер-классы, катания на коньках и лыжах, спортивные состязания по хоккею, в том числе и в валенках, соревнования по зимнему футболу, регби и другим видам спорта.

Как сообщает Тюменский городской многопрофильный центр, 5 февраля на озере Липовом (10-й километр объездной дороги Тюмень – Ханты-Мансийск) спорторганизатор ДЮСШ "Олипмпиец" Татьяна Редькина проведет для всех желающих акцию "Если хочешь быть здоров – закаляйся!".

"Опыт показывает, что все больше тюменцев стремятся быть здоровыми, активными и хотят научиться правильно закаливать свой организм. Подобные мероприятия на озере мы проводим по нескольку раз в месяц. Многое зависит от погоды – в морозы не так много людей приезжает, но все же есть. А уж если светит солнышко и по-зимнему тепло – тогда у нас аншлаги. Число моржей растет день ото дня! Многие приезжают вместе с детьми. Есть семьи, где детей уже с двух лет и младше приучают к моржеванию. Но если чувствуете, что не готовы к погружению в прорубь, – не страшно, мы все-равно ждем в гости. На озере есть чудесная горка, турники, возможность побегать и попрыгать. Воздушное закаливание – тоже закаливание!", – рассказала она.

Продумали инструкторы и мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества. 19 февраля ДЮЦ "Град" приглашает горожан на дворовые состязания в честь праздника. Всем желающим предстоит проявить свои ловкость и выносливость в игре "Снежные защитники".

В общей сложности укреплением здоровья населения по ежемесячному тренировочному графику в последний месяц зимы займутся 160 инструкторов на 174 площадках города. Тюменцам лишь остается выбрать направление.

Ознакомиться с графиками и планом мероприятий можно на сайте департамента по спорту и молодежной политике администрации Тюмени, на портале "Тюмень – наш дом" в рубрике "Мой спортивный организатор", в группах "Спорторганизаторы Тюмени" в социальных сетях: http://vk.com/sportorganizator и http://www.odnoklassniki.ru/sportorganizator.