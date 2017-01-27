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Представители ОНФ посетили объекты Уральской теплосетевой компании

18:00 27 января 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото ИА "Тюменская линия"

Узнать о ключевых проблемах системы теплоснабжения Тюмени и перспективах их решения, возможностях эффективного управления теплосетевым имуществом смогли активисты Общероссийского народного фронта в Тюменской области.

Вместе с сотрудниками Уральской теплосетевой компании они осмотрели участок магистральной теплотрассы в одном из микрорайонов Тюмени и ознакомились с работой объединенной диспетчерской службы.

С января 2017 года УТСК является единой теплоснабжающей организацией для тюменских потребителей тепловой энергии. Примерно 22 км от общей протяженности теплосетей, обслуживаемых компанией, имеют современную изоляцию. Использование современных технологий, в частности, способствовало существенному снижению годовых потерь теплоносителя - с 4 тыс. куб. м в 2008 году до 1 тыс. 724 куб. м в 2016 году.  

"Сегодня наша компания, производя реконструкцию или ремонты, использует только сеть в современной ППУ - изоляции. Это наша техническая политика, и у нас другое запрещено", - рассказал руководитель УТСК Александр Перекальский.

Он отметил, что основными проблемами является задолженность потребителей перед организацией, а также высокая повреждаемость распределительных тепловых сетей, разрегулирование системы теплоснабжения и большое количество бесхозных теплосетей в неудовлетворительном состоянии, которые имеют потери энергии и теплоносителя, значительно превышающие нормативные.   

Фото ИА "Тюменская линия"

В ближайших планах компании - открытие дополнительных офисов для обслуживания клиентов, проведение регулировки системы теплоснабжения, развитие системы АСКУТЭ. 

В ближайшие три года в рамках инвестиционной программы Уральская теплосетевая компания планирует реконструировать 6,5 км теплосетей. Затраты на ее реализацию превысят 1,1 млрд рублей.

Так, в 2017 году предстоит заменить участки по ул. Дзержинского, Энергетиков, Волгоградской, Широтной и Пермякова. Кроме того, планируется строительство подающей группы насосов на ПНС-3 и трубопровода.

Сопредседатель регионального отделения ОНФ в Тюменской области Евгений Семеняко дал высокую оценку уровню технологического оснащения компании, а также посоветовал руководству чаще информировать потребителей о своей работе.    

"Мы увидели деловой хозяйственный подход. Узнали, как развивается предприятие, как фиксируются теплопотери, как работают приборы учета. Я, как потребитель, теперь четко понимаю, что к чему. Тюменцам тоже будет интересно. Чем больше вы будете рассказывать о своей работе, тем меньше у людей будет вопросов к вам, а больше к управляющей компании. Например, экономит она их деньги или нет", - сказал он.  

Александра Батт

Теги: УТСК , общественные организации , теплоснабжение

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