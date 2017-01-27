Дальневосточный гектар станет доступнее для тюменцев

надальнийвосток.рф

Обладателями гектара земли на Дальнем Востоке смогут стать жители Тюменской области с 1 февраля 2017 года.

Управление Росреестра по Тюменской области заключило соглашение с Государственным автономным учреждением Тюменской области "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Тюменской области" (МФЦ) об организации приема заявлений о предоставлении в безвозмездное пользование гражданам России земельных участков на Дальнем Востоке, сообщает пресс-центр управления Росреестра по Тюменской области.

"В соответствии с соглашением, - отмечено в сообщении, сотрудники МФЦ с 1 февраля 2017 года будут помогать гражданам, решившим получить в безвозмездное пользование земельный участок, оформлять заявки с помощью федеральной информационной системы "На Дальний Восток", которая размещена на сайте надальнийвосток.рф.

Согласно закону, вступившему в силу 1 июня 2016 года, каждый россиянин сможет один раз получить в безвозмездное пользование гектар земли на Дальнем Востоке. С 1 октября 2016 года этим правом могли воспользоваться только жители Дальнего Востока. С 1 февраля такое право получили жители всей страны.

Подобные соглашения заключены в 80 субъектах Российской Федерации.

Участок предоставляется на пять лет, он должен быть свободен от прав третьих лиц и находиться в свободном обороте. Через пять лет при условии освоения земли ее можно будет взять в аренду или получить в собственность бесплатно.