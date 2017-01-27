Тюменская система диспетчеризации на городском транспорте признана лучшей в России

Автоматизированная система диспетчеризации для городского и пассажирского транспорта и мобильных служб Тюменьгортранса завоевала первое место во Всероссийском конкурсе "Лучшие информационно-аналитические инструменты – 2016".

Как сообщает пресс-служба администрации Тюмени, конкурс проводил аналитический центр при правительстве Российской Федерации, он призван способствовать созданию, выявлению и распространению информационно-аналитических инструментов, в наибольшей степени способствующих повышению качества и обоснованности управленческих решений, принимаемых в органах государственной власти.

В Тюмени давно и широко используются современные информационные технологии в организации работы городского общественного транспорта. Контроль за работой каждого автобусов на линии ведется с помощью автоматизированной системы диспетчеризации. Каждый городской автобус оснащен системами на основе ГЛОНАСС, которая позволяет получить объективные данные о местоположении, направлении и скорости движения транспортного средства в режиме реального времени.

Благодаря работе автоматизированной системы диспетчеризации стало возможной работа мобильного приложения на базе Android "Тюмень транспорт". Его на свои смартфоны установили 38,5 тыс. пользователей, и каждый год их количество увеличивается не менее чем на 10%. Приложение позволяет в режиме реального времени посмотреть и спланировать свой путь в нужном направлении, увидеть график поездки. Достаточно вовремя прийти на автобусную остановку и уехать точно по расписанию.

Получить информацию о прибытии автобуса можно также на официальном сайте Тюменьгортранса. За 2016 год аудитория его пользователей выросла на 35% и составила более 325 тыс. посетителей.