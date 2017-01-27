Тюменский ЦУМ откроет модную "Улицу российских дизайнеров"

Фото ИА "Тюменская линия"

Тюменские дизайнеры Анна Сила, Валентина Новикова, Альбина Банникова, Елена Генералова, Алена Бакланова представят свои работы в шоу-руме "Улица российских дизайнеров".

Об этом сообщили организаторы проекта на пресс-ланче в Тюменском ЦУМе. По их словам, частью тюменского проекта пожелали стать бренды Biserina из Екатеринбурга, омский FALCHENKO BRAND, ELMIRA MARKES из Москвы и ростовский ELIS.

Идея создания шоу-рума возникла летом 2016 года на фоне общего бума по созданию импортозамещающих производств. Инициаторы уверены в успехе проекта, считают, что это перспективное направление, ведь изделия дизайнеров востребованы.

Фото с презентации шоу-рума "Улица российских дизайнеров"

Фото с презентации шоу-рума "Улица российских дизайнеров"

Фото с презентации шоу-рума "Улица российских дизайнеров"

Критериев отбора у Тюменского ЦУМа нет, кроме наличия основной документации предпринимателя.

Как пояснила организатор "Улицы" Юлия Глазунова, во время переговоров с мастерами дизайна одежды оказалось, что многие не зарегистрированы как юридические лица.

Тюменский дизайнер и эксперт-консультант Эльмира Есаулкова считает, что проект поднимет дизайнеров на качественно новый уровень. Не так давно ЦУМ провел семинар по сертификации и декларированию продукции легкой промышленности с представителями Роспотребнадзора и сертификационного центра: "Если раньше дизайнеры просто умели шить красивые вещи, то теперь швеи знают о правилах и законах российского рынка – сертификации, декларировании, маркировке товара. Цены для участия в проекте приемлемы и для начинающих дизайнеров".

В Тюмени подобные шоу-румы есть в ТЦ "Магеллан" ("Точка стиля") и в ТРЦ "Кристалл" (Look). Юлия Глазунова рассказала, что тюменские дизайнеры о них отзываются не очень хорошо: "В основном в бутиках представлены московские дизайнеры, а цены там очень даже приличные".

Стоимость изделий "Улицы" - от 2 тыс. 500 рублей. Авторское платье можно купить в среднем за 5-7 тыс. рублей.

Для "Улицы российских дизайнеров" запустят собственную SMM-кампанию, объединив в аккаунтах социальных сетей представленные бренды и дизайнерские работы, что поможет подписчикам разобраться с торговым предложением шоу-рума.

Фото ИА "Тюменская линия"

"Многие мои знакомые ездят в другие города и посещают шоу-румы. Мне нравится, что теперь в Тюменском ЦУМе модницы смогут приобрести что-то уникальное или даже пошить одежду на заказ", - высказала мнение журналист сайта Geometria Инна Ерофеева.

Торговая галерея площадью 500 кв. м разместит до 66 именных брендов. Техническое открытие шоу-рума состоится 9 февраля, дизайнерские дома заедут 7-8 февраля. До этого момента ЦУМу предстоит смонтировать оборудование галереи и мебель.

На торжественное открытие "Улицы российских дизайнеров" тюменок пригласят 3 марта.

Ирина Ромашкина