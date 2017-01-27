Хартию общественного транспорта разработают в Тюмени

Фото ИА "Тюменская линия"

С обсуждения вопросов транспортного обслуживания тюменцев начала работу Общественная палата Тюмени. Тема для первого заседания выбрана не случайно – и у граждан, и у перевозчиков, и у представителей власти накопилось достаточно предложений для усовершенствования пассажирских перевозок. В малом зале городской администрации собрались все заинтересованные стороны, в том числе представители прокуратуры, полиции, Роспотребнадзора и известные активисты.

Открыл дискуссию глава администрации Александр Моор, подчеркнув важность участия общественных организаций в жизни Тюмени.

"Общественная палата нашего города, я надеюсь, станет площадкой, которая объединит деятельность всех иных общественных организаций, которые конструктивно работают, защищая интересы граждан. Вопрос, который поднят, актуален для всех жителей. Мы должны ежедневно повышать качество транспортного обслуживания и учитывать интересы пассажиров, водителей, пешеходов. Это необходимо, чтобы территория города была бесконфликтным пространством, мы максимально должны соблюсти интересы всех сторон", - отметил он.

За последние пять лет качество транспортного обслуживания населения значительно улучшилось. В городе общественный транспорт курсирует по 113 маршрутам, общая протяженность которых 496,34 км. Для удобства горожан установлены 1 тыс. 153 остановочных комплекса. Пассажирскими перевозками занимаются девять компаний, на балансе которых 1 тыс. 198 автобусов. Автопарк систематически обновляется, средний срок службы автобуса - пять лет. Для сокращения интервала движения в Тюмени создано 17 км выделенных полос, передвигаться по которым имеют право лишь автобусы. Об этом рассказал заместитель главы администрации Максим Афанасьев.

"В век информационных технологий работе городского транспорта уделяется намного больше внимания, чем когда-либо ранее. Мы видим это ежедневно. Интернет и социальные сети обеспечивают мгновенную обратную связь с жителями. Любые изменения, как положительные, так и отрицательные, находят отклик. Хотя не всегда информация бывает объективной и может преследовать корыстные цели. Тем не менее общественный разбор, моральная оценка ситуации стали неотъемлемой частью информационного поля. Наша задача – идти в ногу со временем и учесть эту тенденцию при организации транспортного обслуживания населения", - подчеркнул он.

Для того, чтобы быстро реагировать на проблемы, связанные с общественным транспортом, в городе создан и работает оперативный штаб. Раз в неделю представители городской администрации, ГИБДД и перевозчики собираются и обсуждают проблемы. К участию приглашаются и представители Общественной палаты.

"К сожалению, в обществе сформировался стереотип, что в любом ДТП с автобусами виноваты именно водители общественного транспорта. Информация преподносится именно таким образом. Эту тенденцию необходимо менять. Необходима объективность в освещении подобных тем. С представителями Общественной палаты нужно проработать этот вопрос. Это не должно выглядеть как защита или оправдание водителей или перевозчиков со стороны администрации. Именно общественники должны дать оценку ситуации", - обратился к собравшимся Афанасьев.

На заседании было предложено создать Хартию работников городского пассажирского транспорта общего пользования. Этот документ будет регламентировать обязанности перевозчика, в том числе водителей и кондукторов, здесь же будут прописаны правила поведения для тюменцев, которые пользуются автобусами.

Сопредседатель регионального отделения ОНФ Тюменской области Евгений Семеняко предложил посмотреть на вопрос пассажирских перевозок с другой стороны.

"Когда граждане жалуются на плохое отношение водителей и кондукторов, необходимо помнить, что это рождается не на пустом месте. В прошлом году в Народный фронт пришло коллективное обращение кондукторов – больше сотни женщин под ним подписались. Они жалуются на хамство, на рукоприкладство. Наши граждане считают, что раз заплатили за проезд, то могут вести себя, как хотят – распивают спиртные напитки, пытаются курить. Управы на таких пассажиров нет. Еще одна проблема - есть люди, которые специально возят с собой пятитысячные купюры, рассчитывая, что сдачи не будет и этих тюменцев кондукторы знают в лицо. Я считаю, что взаимное уважение должно быть и кондукторов, и у граждан друг к другу. Хартия должна распространяться на всех", - подытожил Семеняко.

Предполагается, что в ближайшее время начнется разработка документа, в котором будут регламентированы права и обязанности перевозчиков и пассажиров. Представители Общественной палаты примут в нем активное участие. Еще одно предложение назвала председатель палаты Ольга Загвязинская.

"Есть два автобусных маршрута, которые курсируют между городом и аэропортом Рощино. Почему бы в них не транслировать песни о Тюмени, о нашем крае? Это тоже будет воспитывать людей и станет частью нашей культуры", - поинтересовалась она.

Предполагается, что встречи Общественной палаты станут систематическими, по работе общественного транспорта будет сформирована рабочая группа, которая продолжит работу по совершенствованию пассажирских перевозок совместно с властями.

Екатерина Исаева