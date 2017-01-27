Студенты и преподаватели ТюмГУ сразились в лучном бою

Фото со страницы руководителя ТРОО "Страйкбол Урала" Максима Шереметьева

Турнир по арчери тагу провели для студентов и преподавателей ТюмГУ представители Тюменской региональной общественной организации "Страйкбол Урала" в рамках популяризации программы развития добровольной подготовки граждан к военной службе "Достойный выбор".

Состязание было приурочено к празднованию Дня российского студенчества. В стенах спортивно-оздоровительного комплекса вуза сошлись 12 команд по пять человек, в том числе 11 команд институтов и сборная ректората.

Арчери таг - это командная игра, в которой используются луки и специальные сертифицированные безопасные стрелы. Она соединяет в себе элементы страйкбола и классической стрельбы из лука.

Фото со страницы руководителя ТРОО "Страйкбол Урала" Максима Шереметьева

Дарья Казакова