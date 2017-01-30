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От рококо до эклектики: экспозиция кукол расскажет о костюмах всех эпох

13:45 30 января 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото ИА "Тюменская линия"

Выставка проекта "Мир искусства в зеркале истории" представлена в экспозиционно-концертном зале детской школы искусств "Гармония" (ул. Станционная, 28). Автор экспозиции Светлана Смирнова собирала ее восемь лет из работ своих воспитанниц.

Куклы выставлялись в Тюменском краеведческом музее и в других музеях области.

"У меня много положительных отзывов о коллекции – это не только интересно, но и полезно", - считает преподаватель дисциплины "Дизайн костюма" Светлана Смирнова. 

Экспозиция рассказывает о стилях костюмов и причесок, начиная с эпохи Древнего Египта и до начала XX века, охватывая времена, когда существовали крупные исторические стили. Некоторые работы выполняли двое мастеров: один делал платье, а второй создавал шедевр на голове куклы. 

Фото ИА "Тюменская линия"

В XVII-XVIII веках в эпоху рококо парикмахеры использовали металлический каркас высотой до 60 см, на нем делалась прическа. Иногда на голове аристократки устанавливали даже корабль. Исторические сведения подтверждают, что в таких прическах заводились мыши.

"Это было время, в которое существовали парикмахерские академии, были академики парикмахерского искусства. Они создавали эти шедевры в течение нескольких часов. Аристократка берегла такую прическу насколько можно дольше, она спала на валике, а слуги охраняли дам ночами, чтобы в прическе не завелась мышь", - рассказала Светлана Смирнова.  

В эпоху модерна дамы прикрепляли к спине ниже талии специальный каркас к платьям. А в Средневековье, когда целые города умирали от чумы, девушки подкладывали подушку, имитируя беременность, платья на животе драпировали складками – в моде была женщина, которая ждет ребенка.

Фото ИА "Тюменская линия"

В XX веке появилась мода великих французских модельеров от кутюр и промышленная мода прет-а-порте. Великие стили дореволюционных эпох исчезли, на их смену пришли романтизм, классический и спортивный стиль, эклектика – соединение стилей. Появилось то, что родственно современникам.

Светлана Смирнова надеется, что коллекцию этой эпохи они создадут в ближайшем будущем с воспитанниками ДШИ "Гармония": "А если здесь когда-то появится мастерская, мы будем отшивать эти костюмы не только для кукол, но и для театральной студии".

В школе искусств будут вести подобные проектные работы и на их основе создавать экспозиции. "Гармония" планирует приглашать на экскурсии тюменских дошколят и школьников. 

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Фото ИА "Тюменская линия"
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Ирина Ромашкина

Теги: дизайн , история , искусство , культура , детская школа искусств

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