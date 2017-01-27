В интригах вокруг проведения ЧМ по биатлону-2021 видны происки конкурентов, считает Владимир Якушев

t-l.ru

В разговорах и слухах о лишении Тюмени права принимать чемпионат мира по биатлону в 2021 году чувствуется, что "ветер дует" от конкурентов из чешского Нове-Место-на-Мораве, которые также были претендентами на его проведение. Такое мнение высказал член правления Союза биатлонистов России, губернатор Тюменской области Владимир Якушев.

"Чешская команда почему-то была уверена, что должна проводить у себя чемпионат мира-2020 либо 2021. Этого не случилось и, видимо, ее самолюбие было ущемлено. Теперь в нашу сторону идет желчь. Но никто не мешает Нове-Место подать заявку в 2018 году и претендовать на следующее мировое первенство. Это как в спорте, сегодня проиграл, а завтра ты – победитель, главное соревноваться честно. Пока мы ощущаем запрещенные удары", - добавил губернатор.

Позиции Тюменской области Владимир Якушев планирует отстаивать 8 февраля на внеочередном заседании Международного союза биатлонистов (IBU) в австрийском Хохфильцене. Ожидается, что на конгрессе, в частности, может быть рассмотрена и судьба проведения чемпионата мира-2021.

"На мой взгляд, вокруг этих соревнований сложилась неправильная ситуация. Прежде всего, нужно уважать любителей спорта. Следует отделить тему допинга от права зрителей наслаждаться захватывающими стартами. Ведь от запретов, прежде всего, страдают болельщики. А они к проблеме допинга не имеют никакого отношения", - заметил Владимир Якушев.

Губернатор сообщил о долгой и тщательной подготовке к проведению мировых соревнований в Тюменской области, о работе по совершенствованию стадиона в "Жемчужине Сибири", который, по мнению многих зарубежных экспертов и спортсменов, – один из лучших в мире. "Мы тщательно готовили презентацию Тюменской области во время конгресса IBU в Кишиневе в 2016 году, ощущали поддержку болельщиков не только нашего региона, но и всей страны. И они ждут праздник биатлона в России", - добавил он.

Позицию IBU в сложившейся ситуации Владимир Якушев назвал взвешенной: "Но "ветер" из Чехии дует и в эту сторону. В адрес руководства Международного союза биатлонистов сыплются обвинения в некой поддержке. Но есть записи и факты того, что все страны, претендующие на проведение чемпионата, были в абсолютно равных условиях".

"Мы будем добиваться того, чтобы Тюмень смогла принять долгожданные соревнования по биатлону. Мы знаем, что при голосовании членами IBU за наш город в 2016 году были соблюдены все юридические моменты, нарушений не допущено. Это решение законно. У наших противников должны быть весомые аргументы, чтобы лишить нас этого права. Я надеюсь, что разум восторжествует", - подвел итог Владимир Якушев.