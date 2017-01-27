Более пятисот тюменских специалистов бюджетной сферы улучшат жилищные условия в 2017 году

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Предложения и законодательные инициативы в сфере экономики, государственной жилищной политики, жилищно-коммунального и агропромышленного комплекса представит Тюменская область на презентации региона в Совете Федерации РФ, которая состоится в феврале 2017 года.

Губернатор Владимир Якушев обсудил с заместителями подготовку к этому мероприятию на заседание президиума регионального правительства 27 января.

Глава региона подписал около 40 постановлений и распоряжений. В их числе документ, утверждающий Тюмень и Тобольск территориями, на которых продолжится реализация программы по предоставлению работникам бюджетной сферы субсидий и займов на приобретение жилья в 2017 году.

В бюджете области на эти цели в текущем году предусмотрено 882 млн рублей, что позволит решить жилищный вопрос 587 бюджетникам. Всего с начала реализации программы (2011 год) 3 тыс. 810 учителей, врачей, работников культуры и спорта Тюмени и Тобольска улучшили свои жилищные условия с помощью государственной поддержки. Общий объем господдержки, предоставленной бюджетникам в форме социальных выплат и займов, составил более 5,5 млрд рублей.

Губернатор подписал распоряжение о выделении средств Юргинскому району на капитальный ремонт Дома культуры. Планируется выполнить капремонт кровли, перекрытий, систем отопления, электроснабжения и электроосвещения.

Выделены средства областного бюджета и городу Ишиму на проведение работ по капитальному ремонту детского сада № 14 (корпус 2). В планах отремонтировать кровлю, вентиляционные шахты, козырек над входной группой, водосток.