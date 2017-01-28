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Власти выделят регионам более двадцати миллиардов рублей на образование

09:02 28 января 2017 | mobile | | print версия для печати
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Проект распоряжения о распределении регионам почти 28 млрд на развитие дошкольного, среднего, высшего и дополнительного образования обрило правительство России.

Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу кабинета министров.

Также правительство одобрило проект распоряжения о финансовом обеспечении разработки и распространения в системах среднего профессионального и высшего образования новых образовательных технологий в рамках Федеральной целевой программы развития образования. Согласно ей, на 2016-2020 годы выделят более 696,5 млн рублей.

По данным пресс-службы, кабмин принял проект распоряжения о выделении более 205 млн рублей в рамках ФЦП на формирование современных управленческих и организационно-экономических механизмов в системе дополнительного образования детей; на создание условий, обеспечивающих доступность дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленности для обучающихся — 925 млн рублей. 

Также принят проект распоряжения о модернизации технологий и содержания обучения в соответствии с новым федеральным государственным образовательным стандартом и проект о распределении 540 млн рублей на развитие национально-региональной системы независимой оценки качества общего образования.

Правительство также одобрило проект распоряжения по распределению средств на развитие содержания, форм, методов повышения кадрового потенциала педагогов и специалистов по вопросам изучения русского языка. Сообщается, что проектом распоряжения предусмотрено распределение более 126,5 млн рублей.

Теги: образование

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