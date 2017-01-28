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В России могут запретить электронные сигареты в поездах

10:01 28 января 2017 | mobile | | print версия для печати
www.konhaber.com

Локальные нормативные акты о запрете курения электронных сигарет в пассажирских поездах готовит "Федеральная пассажирская компания".

Как сообщает РИА Новости, компания уже перестала продавать электронные сигареты в поездах дальнего следования. Инициатива направлена на повышение комфортности проезда некурящих пассажиров.

"Несмотря на то, то прямого законодательного запрета на курение электронных сигарет в поездах в настоящее время не существует, их приверженцы создают дискомфорт для попутчиков, в особенности для пассажиров с детьми", — пояснили агентству в компании.

Напомним, запрет на курение табака в поездах дальнего следования российского формирования действует с 2014 года. Курение в поездах дальнего следования запрещено во всех странах, с которыми у Российской Федерации имеется железнодорожное сообщение (в соответствии с антитабачными законами отдельных государств).

В ФПК в 2016 году поступило около 500 обращений по теме курения в поездах дальнего следования. В общем количестве обращений от пассажиров по теме курения, поступивших в компанию за год, около 70% содержат одобрение действующего запрета на курение в поездах дальнего следования, однако многие из них - жалобы на случаи курения в пути следования со стороны отдельных граждан.

По данным Минздрава России, доля курящих среди жителей страны составляет 31%, из общего количества россиян вредную привычку имеют около 60% мужчин и около 20% женщин.

Теги: поезда , курение

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