Ученые выяснили, почему туберкулез не уничтожил все человечество

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Туберкулез до сих пор остается излечимой и предотвратимой болезнью, несмотря на отсутствие новых вакцин от него.

Ученые связывают это с наличием в его ДНК возбудителей особой "системы безопасности", ограничивающей скорость накопления мутаций. Об этом говорится в статье, опубликованной в журнале Nature Communications, пишет РИА Новости.

"Повышение стойкости микробов к антибиотикам является главной угрозой для здоровья жителей планеты и, если мы действительно желаем бороться с этим феноменом, мы должны понять, какие механизмы препятствуют возникновению мутаций в бактериях в нормальных условиях. Это знание поможет нам понять, как обычные микробы превращаются в сверхопасных супер-бактерий", — заявил Эйдан Доэрти из университета Сассекса (Великобритания).

Туберкулез, наряду с раком и болезнями сердца и сосудов, является одной из главных причин смерти людей на Земле, особенно в странах, где широко распространен ВИЧ или имеются неблагоприятные климатические условия. Главным средством для борьбы против туберкулеза остается вакцина БЦЖ, разработанная французами Альбером Кальметтом и Камилем Гереном еще в 1921 году.

Несмотря на отсутствие новых вакцин и широкую распространенность туберкулеза по всей Земле, БЦЖ продолжает относительно эффективно защищать организм человека от заражения Mycobacterium tuberculosis. Бактерия, как рассказывает Доэрти, по каким-то непонятным причинам до сих пор не мутировала так сильно, что иммунные клетки переставали бы ее распознавать.

Британские генетики решили выяснить, почему это так. Для этого ученые вырастили целый "полк" из 11 тысяч мутировавших версий туберкулезной палочки, отключив по одному случайному гену в их ДНК. Наблюдая за их ростом и появлением мутаций в питательной среде с антибиотиками, ученые надеялись найти те участки ДНК, которые отвечают за защиту генома от мутаций и ограничение патогенности микроба.

Как оказалось, роль такого "ограничителя" играет всего один ген – участок ДНК под названием NucS, содержащий в себе инструкции по сборке молекул особого белка, отвечающего за починку повреждений в геноме Mycobacterium tuberculosis. Отключение NucS приводит к тому, что в ДНК микроба очень быстро накапливаются мутации и он очень быстро превращается в "супербактерию".

По словам Доэрти, открытие этого гена может помочь медикам начать выигрывать в "вечной войне" с микробами двумя путями. Во-первых, различия в структуре NucS у разных штаммов туберкулезной палочки определяли то, как быстро они приспосабливались к новым антибиотикам, и анализ устройства NucS у других бактерий позволит ученым оценивать то, как быстро они приспособятся к антибиотикам и стоит ли вообще применять их для лечения той или иной инфекции.

Во-вторых, создание веществ, которые бы усиливали действие NucS или включали этот ген в клетках бактерий, позволит нам снизить темпы эволюции микробов и сделать их более уязвимыми для действия уже существующих или пока не открытых антибиотиков. В ближайшее время Доэрти и его коллеги планируют начать поиски аналогичных систем защиты ДНК в геномах других микробов.