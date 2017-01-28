Анна Кузнецова предложила создать реестр недобросовестных перевозчиков детей

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Создать реестр недобросовестных детских перевозчиков, а также открыть единый диспетчерский центр по мониторингу и фиксации данных, поступающих через ГЛОНАСС, предложила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.

Как сообщает РИА Новости, детский омбудсмен приняла участие в селекторном межведомственном совещании в ситуационном центре ГИБДД России. В своем выступлении она акцентировала внимание на необходимости проработать и иные меры для повышения безопасности транспортировки детей.

В частности, уполномоченный считает необходимыми обязательное регулярное прохождение водителями автобусов, перевозящих детей, курсов повышения квалификации и оснащение автобусов видеорегистраторами.

Среди возможных мер она также отметила усиление контроля данных тахографов о скорости, режиме труда, отдыха водителей и членов экипажа, необходимость проведения разъяснительной работы с родителями о требованиях к организации групповых перевозок, в том числе посредством социальной рекламы, организацию сопровождения перевозимых групп детей экипажами ГИБДД независимо от количества автобусов и передачу школьных автопарков в специализированные предприятия.