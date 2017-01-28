Наказание для водителей, не пропускающих скорую, могут ужесточить

Фото Тюменской линии

Ужесточение наказания за отказ пропуска машин спецслужб готово рассмотреть Министерство внутренних дел РФ.

Об этом заявил замминистра внутренних дел РФ Игорь Зубов на пленарном заседании в Госдуме, сообщает РИА Новости.

Он пояснил, что в настоящий момент есть статья — непредоставление преимущества движению транспортному средству, которое четко подпадает именно под случай непропуска скорой помощи.

"Там предусмотрен штраф до 500 рублей или лишение права управлять транспортным средством на срок до трех месяцев. Если мы считаем, и общество стоит на том, что такой нормы недостаточно, давайте это рассматривать, но не в рамках этого законопроекта", — сказал Игорь Зубов, отвечая на вопросы по законопроекту, который устанавливает штраф в 5 тыс. рублей за опасное вождение.

Напомним, большой общественный резонанс вызвал инцидент на Камчатке: водитель отказался уступить дорогу скорой помощи с включенными спецсигналами, ехавшей по вызову. На просьбы освободить дорогу водитель не реагировал, а пассажир стал угрожать медикам. Пациент, к которому ехали врачи, скончался до их приезда.